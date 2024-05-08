Чоловік намагався виїхати за кордон, підробивши документи про смерть дружини
Київ • УНН
44-річний харків'янин намагався виїхати до Угорщини зі своєю 16-річною донькою, підробивши документи про смерть дружини, але був затриманий на КПП "Лужанка" на угорському кордоні.
Псевдовдівця затримали на пункті пропуску "Лужанка" на угорському кордоні. Чоловік за допомогою підроблених документів про смерть дружини намагався потрапити до Угорщини разом зі своєю 16-річною донькою. Про це УНН повідомляє із посиланням на Державну прикордонну службу України.
Деталі
За даними Держприкордонслужби затриманим виявився 44-річний харків’янин. Як підставу для виїзду за кордон під час дії воєнного стану, чоловік надав на паспортний контроль свідоцтво про смерть дружини та рішення суду про встановлення факту її смерті.
Втім, під час перевірки документів, прикордонники з’ясували, що вони є повністю сфальсифікованими. До того ж, у ході співбесіди з "вдівцем" було встановлено, що його дружина жива та наразі перебуває за кордоном.
Про виявлення у діях українця ознак злочину передбаченого ст. 358 ККУ прикордонники повідомили співробітників поліції.
Доповнення
Спроби незаконного перетину кордону вони продовжують фіксуватися фактично щоденно. Більшість спроб фіксується по зеленій ділянці кордону біля кордону з Румунією та Молдовою.
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