Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу

Правоохранители продолжают поиски сына львовского бизнесмена Романа Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, и добавила, что он официально не пересекал границу, передает корреспондент УНН.

Надеюсь, что с помощью не равнодушных граждан и со всеми усилиями правоохранительного органа ГБР найдет того, кто скрывается. Не знаю, может он у кого-то на чердаке спрятался, потому что границу он официально не пересекал - сказала Сапьян.

На вопрос, как так случилось, что Роман Гринкевич исчез, Сапьян ответила:

"Он не исчез, а скрывается. Не исключаем, что возможно мог случиться ряд определенных факторов, а мы с вами прекрасно помним, что с конца декабря внимание приковано к львовскому бизнесмену (Игорю Гринкевичу - ред.), поэтому соответственно эти обстоятельства накалялись до момента этой недели".

Сапьян отметила, что нужно понимать, что ГБР не может просто взять и задержать безосновательно человека.

"Для того, чтобы объявить человеку подозрение, а затем избрать меру пресечения нужно собрать достаточно доказательств. Прямому родственнику львовского бизнесмена объявлено подозрение в мошенничестве и в участии в преступной организации законным путем. Осталось его задержать и избрать меру пресечения", - рассказала Сапьян.

Ранее прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Александр Левчук говорил, что не знает, получил ли Роман Гринкевич подозрение.

Дополнение

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. Он является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

17 января Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители устанавливают местонахождение Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.