Може він у когось на горищі заховався: в ДБР заявили, що Роман Гринкевич офіційно не перетинав кордон

Правоохоронці продовжують пошуки сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича, який є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, та додала, що він офіційно не перетинав кордон, передає кореспондент УНН.

Сподіваюся, що з допомогою не байдужих громадян та з усіма зусиллями правоохоронного органа ДБР знайде того хто переховується. Не знаю, може він у когось на горищі заховався, тому що кордон він офіційно не перетинав - сказала Сап'ян.

На запитання, як так сталося, що Роман Гринкевич зник, Сап'ян відповіла:

"Він не зник, а переховується. Не виключаємо, що можливо міг трапитися ряд певних чинників, а ми з вами чудово пам'ятаємо, що з кінця грудня увага прикута до львівського бізнесмена (Ігоря Гринкевича – ред.), тому відповідно ці обставини накалялися до моменту цього тижня".

Сап'ян зауважила, що потрібно розуміти, що ДБР не може просто взяти та затримати безпідставно людину.

"Для того, щоб оголосити людині підозру, а потім обрати запобіжний захід потрібно назбирати достатньо доказів. Прямому родичу львівського бізнесмена оголошено підозру в шахрайстві і в участі злочинній організації законним шляхом. Залишилося його затримати та обрати запобіжний захід", - розповіла Сап'ян.

Раніше прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора Олександр Левчук казав, що не знає, чи отримав Роман Гринкевич підозру.

Доповнення

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. Він є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.

17 січня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці встановлюють місцеперебування Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.