Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

Институт деловой репутации не работает в Украине с момента смены власти в 2019 году. О его восстановлении можно будет говорить, когда чиновники, замешанные в коррупции будут самостоятельно увольняться из органов власти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Владимир Цыбулько.

Институт деловой репутации работал у нас до 2019 года. Мы вспоминаем кейс Свинарчуков (бизнес-партнер Петра Порошенко и бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) - ред.), когда у его сына возникло подозрение на коррупцию - отец приостановил исполнение полномочий. Здесь это сработало. После смены власти, к сожалению, институт деловой репутации перестал работать. Мошенничество считается доблестью - отметил Цыбулько.

По его словам, восстановить работу института деловой репутации в Украине сверхважно.

"На самом деле институт деловой репутации это сверхважно для цивилизованной страны. Это говорит о ее развитии. Желательно было бы, конечно, если бы чиновники, замешанные в коррупционных деяниях, сами писали заявления на отставку. Тогда бы мы смело говорили, что институт деловой репутации у нас работает", - отметил Цыбулько.

Добавим

Ранее УНН рассказывал об одном из ярких примеров, как один чиновник среднего звена может вредить репутации государственного органа и имиджу всей страны. Речь идет о директоре юридического департамента Национального банка Украины Александре Зиме, против которого открыто уголовное производство расследует по факту возможного злоупотребления служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.