Минобороны Тайваня зафиксировало пролет 25 истребителей КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Китай, в очередной раз, направил 25 истребителей к границам Тайваня, во время демонстрации силы на торжествах посвященных Национальному дню (1 октября — день образования КНР) в пятницу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министерства обороны острова в Twitter.
Детали
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) использовала 18 истребителей J-16, а также два бомбардировщика H-6, 4 истребителя SU-30 и самолеты Shaanxi Y-8 (Y-8 ASW). В ответ на это Тайвань развернул силы воздушного патрулирования и отслеживал китайские самолеты с помощью своих систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении министерства обороны острова.
В последние несколько лет Китай почти ежедневно отправлял самолеты на остров, который он считает частью своей территории, усиливая военное преследование с помощью учений.
На прошлой неделе НОАК направила 24 истребителя в сторону Тайваня после того, как тот объявил, что подаст заявку на вступление в Тихоокеанскую торговую группу, на присоединение к которой также подал заявку и Китай.
Дополнение
Тайвань и Китай разделились во время гражданской войны в 1949 году, и Китай не исключает возможности воссоединения с Тайванем силой. Пекин выступает против участия Тайваня в международных организациях.
25 PLA aircraft (J-16*18, SU-30*4, H-6*2 and Y-8 ASW) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 1, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/C7012S8hSo pic.twitter.com/HoalLl3Ewx— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) October 1, 2021