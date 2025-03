Міноборони Тайваню зафіксувало проліт 25 винищувачів КНР

Деталі

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) використовувала 18 винищувачів J-16, а також два бомбардувальники H-6, 4 винищувачі SU-30 та літаки Shaanxi Y-8 (Y-8 ASW). У відповідь на це Тайвань розгорнув сили повітряного патрулювання і відстежував китайські літаки з допомогою своїх систем протиповітряної оборони, говориться в заяві міністерства оборони острова.

В останні декілька років Китай майже щодня відправляв літаки на острів, який він вважає частиною своєї території, посилюючи військове переслідування за допомогою навчань.

Минулого тижня НВАК направила 24 винищувача в сторону Тайваню після того, як той оголосив, що подасть заявку на вступ в Тихоокеанську торгову групу, на приєднання до якої також подав заявку і Китай.

Доповнення

Тайвань і Китай розділилися під час громадянської війни в 1949 році, і Китай не виключає можливості возз’єднання з Тайванем силою. Пекін виступає проти участі Тайваню в міжнародних організаціях.

25 PLA aircraft (J-16*18, SU-30*4, H-6*2 and Y-8 ASW) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 1, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/C7012S8hSo pic.twitter.com/HoalLl3Ewx

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) October 1, 2021