В Украине удалось стабилизировать ситуацию в энергетике. Энергетики продолжают работать, восстанавливать и ремонтировать, потому что главный вызов впереди - это осенне-зимний период. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

"На сейчас нам удалось больше стабилизировать ситуацию и в первую очередь - это круглосуточная работа энергетиков. Восстановлено много и отремонтировано, но это только минимум, который на сегодня сделано. Энергетики продолжают работать, продолжаем восстанавливать и ремонтировать, потому что понимаем, что главный вызов у нас впереди - это осенне-зимний период", - сказала Гринчук.

На вопрос, что Гринчук ожидает от зимы, она ответила: "Мы рассматриваем различные сценарии. Конечно мы стараемся восстановить и отремонтировать столько мощностей в кратчайшие сроки. Однако мы готовимся к различным сценариям, которые могут быть. Мы пока не имеем гарантии того, что россияне не будут дальше атаковать и разрушать нашу энергосистему".

Также она отметила, что создана специальная рабочая группа с нашими международными партнерами совместно, чтобы координировать их помощь и те усилия, которые предпринимаются украинской стороной.

Дополнение

Президент Зеленский заявлял, что на уровне всего государства работаем над защитой энергообъектов.

Україна зустріне зимовий сезон енергетично сильнішою, аніж сьогодні – Гринчук

И. о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк заявил, что осенне-зимний период не будет легким, но готовиться к его прохождению необходимо не только энергетикам.