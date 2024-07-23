Украинские энергетики делают все возможное, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в интервью Оbozrevatel, пишет УНН.

Это будет точно непростой сезон, но мы активно готовимся: максимально ремонтируем то, что подлежит ремонту, привлекаем международную поддержку - и мы благодарны всем партнерам, кто рядом и активно помогает - говорит Гричнук.

Она также подчеркнула, что продолжается активная работа над развитием распределенной генерации. Правительство приняло решения, которые дерегулируют эту сферу, и упростили процедуры подключения к электросетям.

Кроме этого, предусмотрено беспроцентное кредитование частных домохозяйств, льготное кредитование для малого, среднего и крупного бизнеса, налоговые льготы и упрощение процедур для установки солнечных панелей, ветровых турбин и других альтернативных источников электроэнергии - говорит заместитель министра энергетики.

Построение распределенной генерации - сети мелких источников энергии, распределенных по всей стране, - является энергетическим щитом Украины в условиях войны.

«Поэтому каждый на своем уровне привлечен к подготовке к зиме. Это приоритет номер один. И Украина встретит сезон энергетически сильнее, чем сегодня, как бы того не хотелось врагу», - сказала она.

Напомним,

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в эфире BBC World Service, что срочные восстановительные работы энергетической инфраструктуры Украины накануне зимнего сезона могут стоить около 1,5 миллиарда долларов.