Минэнерго: из Европы идет аварийная помощь электричеством, из-за вражеского обстрела ранены три шахтера

В Донецкой области в результате вражеского обстрела шахты ранены трое шахтеров. Ограничения потребления действуют в Харьковской области и в Кривом Роге. Для покрытия потребности в электроэнергии есть импорт и аварийная помощь из соседних стран. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области. Ограничения в этом регионе, а также в Кривом Роге действуют и сегодня", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, за прошедшие сутки в вечерние часы Украина получала аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии. Суммарный объем поставок, как сообщается, составлял менее процента от суточного объема потребления.

"Также по запросу украинского оператора системы передачи осуществляется экстренная поставка электроэнергии и в текущие сутки. Суммарный объем привлеченной электроэнергии прогнозируется до 2% от прогнозируемого объема суточного потребления", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов

"Вчера враг обстрелял одну из шахт в Донецкой области. Ранения получили трое работников. Повторный обстрел предприятия произошел ночью. Повреждены здания", - отметили в Минэнерго.

Обесточивания

Вчера в Одесской области, как указано, из-за технологического нарушения кратковременно отключалось оборудование на высоковольтной подстанции, обесточивались бытовые потребители.

В Ивано-Франковской области из-за технического нарушения кратковременно отключалась высоковольтная подстанция. В результате обесточивались бытовые потребители и один юридический потребитель, сообщили в ведомстве.

В Сумской области из-за падения дерева повреждена высоковольтная воздушная линия, отключались бытовые потребители. Линия включена в работу, указали в министерстве.

Последствия непогоды

В Донецкой области из-за сильного ветра отключилась воздушная линия, обесточились бытовые потребители и две шахты (под землей работало 25 человек). Работники вышли на поверхность.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,43 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 7858 МВт-ч. Экспорта не предвидится.