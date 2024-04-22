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Минэнерго: из Европы идет аварийная помощь электричеством, из-за вражеского обстрела ранены три шахтера
Три шахтера были ранены в Донецкой области в результате вражеского обстрела шахты, в то время как в Харьковской области и Кривом Роге действуют ограничения потребления, а Украина получает аварийную помощь электроэнергией из соседних стран, чтобы покрыть спрос.
616 предпринимателей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє"
616 предпринимателей из 15 областей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє", организованный Благотворительным фондом "МХП - Громаді".
Отстраивать, не дожидаясь победы - Мининфраструктуры готовится освоить 148 млрд. долларов
Министерство инфраструктуры готовится потратить 148 миллиардов долларов на восстановление Украины, не дожидаясь победы.
Предупреждение о заморозках действуют на большей части Польши - метеослужба
Похолодание с морозной температурой до -8 градусов по Цельсию поразило большую часть Польши из-за проникновения арктического воздуха из Центральной Европы.
Над Днепровским районом сбили российский беспилотник - ОВА
Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предположительно, "Орлан-10" был сбит в Днепровском районе.
В Черниговской области за неделю 50 обстрелов врага, в Чернигове ракетная атака рф унесла 18 жизней, 89 человек ранены - ОВА
За прошлую неделю в Черниговской области противник 50 раз обстрелял 25 населенных пунктов, вызвав 241 взрыв, в результате чего 18 человек погибли, 89 получили ранения, повреждены 24 дома, коммуникации, магазин и грузовик с хлебобулочными изделиями.
Наводили российские ракеты на Херсон: задержан экс-депутат-предатель и его сообщница
Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу фсб России в Херсонской области, задержав бывшего депутата и его сообщницу, которые корректировали ракетно-дронные удары по региону.
Армия рф ночью ударила по Донецкой области ракетами, из ЗРК и авиабомбой: есть пострадавший и разрушения
В результате ночного удара рф по Донецкой области травмирован житель Селидово, повреждены 4 многоквартирных дома и учебное заведение.
В районе Мариуполя фиксируют большое пополнение оккупантов, в том числе инженерных подразделений - Андрющенко
Оккупационные войска усиливают свое присутствие в районе временно оккупированного Мариуполя, стягивают инженерные подразделения, военную технику, прокладывают кабели связи.
россияне утром обстреляли жилые кварталы Херсона: есть раненый
Утром россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, ранив 63-летнего мужчину и повредив частные дома, некоторые из которых загорелись.