Мы возвращаем российскую захватническую войну домой — Зеленский

Враг, который приходил за свободой народов в ХХ веке и раньше, и сейчас хочет забрать свободу у Украины и всех тех, кто находится рядом с россией. Об этом в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, "мы защищаем себя – защищаем Украину, и это не в первый раз украинская независимость нуждается в защите, но в наше время защита наиболее эффективна".

Мы возвращаем российскую захватническую войну домой, в то единственное место, откуда война и пришла. И каждый видит наши вполне справедливые ответы на российский террор, на все удары по Украине, и мы наращиваем наши ответы. Когда-то было событием, что десятки украинских дронов били по россии, а теперь сотни наших дальнобойных санкций ежесуточно уже не сенсация, но всегда приятная новость, новость полезная - отметил глава государства.

Он выразил благодарность друзьям Украины, "друзьям нашей разведки, – которые с этим помогают".

"Я благодарен всем нашим воинам и каждому нашему производителю оружия за то, что агрессору больно, и за то, что каждая жертва в Украине от ударов россии, от российского государственного безумия – каждая жертва не остается без справедливого возмездия. Я согласовал нашим специальным службам и нашим Силам обороны Украины новые операции", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Также Президент Украины заявил, что из-за ударов Украина снизила нефтепереработку рф на 10%, что заставляет компании останавливать скважины, а дефицит бюджета россии уже превысил годовые планы.

Война возвращается в "родную гавань" - Зеленский об ударах по москве