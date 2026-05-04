"Мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч": Зеленский обсудил с Туском мирный процесс

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита в Ереване встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, где стороны обсудили мирный процесс, в рамках которого Украина готова к следующему раунду трехсторонних встреч, и вступление в ЕС, о чем сообщил в соцсетях в понедельник, пишет УНН.

Во время встречи с Премьер-министром Польши Дональдом Туском проинформировал его о переговорах ради справедливого мира. Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и прочный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч