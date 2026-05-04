"Мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч": Зеленский обсудил с Туском мирный процесс
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с Дональдом Туском условия прочного мира и прекращения огня. Стороны также затронули вопросы евроинтеграции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита в Ереване встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, где стороны обсудили мирный процесс, в рамках которого Украина готова к следующему раунду трехсторонних встреч, и вступление в ЕС, о чем сообщил в соцсетях в понедельник, пишет УНН.
Во время встречи с Премьер-министром Польши Дональдом Туском проинформировал его о переговорах ради справедливого мира. Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и прочный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч
Отдельно, по его словам, говорили о Международной конференции по вопросам восстановления Украины, о работе над добрососедскими отношениями в регионе и контактах с партнерами.
"Благодарю Польшу за поддержку евроинтеграции Украины. Надеемся на открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в ближайшее время", - отметил Зеленский.
Зеленский встретился с Фицо - Словакия готова помогать Украине на пути вступления в ЕС04.05.26, 13:53 • 1346 просмотров