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Ляшко объяснил, почему Минздрав увеличил интервал между дозами Covishield

Ляшко объяснил, почему Минздрав увеличил интервал между дозами Covishield

Киев  •  УНН

 • 13616 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство здравоохранения решило увеличить интервал между дозами вакцины от коронавируса AstraZeneca/Covishield в связи с рекомендацией ВОЗ, а не с вопросами о возможных перебоях с поставками вакцин. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Минздравом были учтены рекомендации НТГЭИ, и у нас отсрочено вторую прививку на 12-ю неделю, то есть на 90-й день. Это не связано вообще с никакими вопросами относительно возможных перебоев с поставками вакцин. Решение было принято в начале марта по результатам заседания национальной группы экспертов, оно связано именно с тем, чтобы защитить как можно лучше украинцев от коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Детали

Как отметил главный санврач, в начале кампании иммунопрофилактики Минздрав говорил, что в Украину прибыли первые 500 тыс. доз вакцины Covishield, производимой на базе индийской площадки по лицензии AstraZeneca.

Эта вакцина по инструкции предусматривает введение повторной дозы вакцины в течение 4-12 недель.

"Мы строили свою стратегию иммунопрофилактики таким образом, чтобы 250 тыс. доз из этих 500 (тысяч - ред.) использовать в течение первых 28 дней, и на 29-й день вернуться для проведения повторной второй прививки. Так строилась стратегия. В то же время, 10 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала информацию стратегической группы по иммунопрофилактике, в которой говорит, что наибольшая эффективность от проведенной прививки происходит на 8-12 неделю, когда делается вторая прививка", - отметил Ляшко.

По его словам, в связи с появлением этой информации, Министерство здравоохранения обратилось к национальной технической группе экспертов с просьбой пересмотреть и предоставить Минздраву наиболее оптимальный срок для введения второй прививки.

По итогам в НТГЭИ министерству рекомендовали делать вторую прививку именно на 12-й неделе.

"Поскольку есть доказательные данные, что эффективность и иммуногенность вакцины увеличивается, именно когда проводится на 12-й неделе. Плюс, сегодня есть четкие данные, что первая доза вакцины защищает с 22 по 90 день достаточно эффективно. Поэтому, необходимо пересмотреть подходы к использованию вакцины AstraZeneca с таким подходом, чтобы сделать первую прививку как можно большему количеству людей, а вторую прививку провести на 12-й неделе", - добавил главный санврач.

Что было ранее

Министерство здравоохранения на прошлой неделе увеличило интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) с 28 дней до 90 дней.

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