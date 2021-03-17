МОЗ збільшив інтервал між дозами Covishield
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) з 28 днів до 90 днів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус інфо".
Деталі
Так, МОЗ збільшило інтервал між щепленнями Covishield з 28 днів до 90, керуючись рекомендаціями Національної технічної групи експертів.
Як зазначається, політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування введення другої дози вакцини проти COVID-19 до 12 тижнів також обрано урядом Великої Британії. Крім того, міністерствам Канади, Німеччини, Франції рекомендовано інтервал у 12 тижнів між першою та другою дозою щеплень.
Коментар головного санлікаря:
"Враховуючи позицію експертів та результати міжнародних досліджень, оперативний штаб МОЗ вирішив, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при щепленні вакциною від Oxford/AstraZeneca доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4-12 тижнів", — зазначив Віктор Ляшко.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Щеплення отримали вже майже 72 тисячі осіб, одна людина - повний курс з двох доз.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.