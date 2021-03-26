Ляшко пояснив, чому МОЗ збільшив інтервал між дозами Covishield

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“МОЗ було враховано рекомендації НТГЕІ, і у нас відтерміновано друге щеплення на 12-й тиждень, тобто на 90-й день. Це не пов’язано взагалі з ніякими питаннями щодо можливих перебоїв з поставками вакцин. Рішення було прийняте на початку березня за результатами засідання національної групи експертів, воно пов’язано саме з тим, щоб захистити якомога краще українців від коронавірусної хвороби”, — сказав Ляшко.

Деталі

Як зазначив головний санлікар, на початку кампанії імунопрофілактики МОЗ говорив, що в Україну прибули перші 500 тис. доз вакцини Covishield, виробленої на базі індійського майданчика за ліцензією AstraZeneca.

Ця вакцина за інструкцією передбачає введення повторної дози вакцини впродовж 4-12 тижнів.

“Ми будували свою стратегію імунопрофілактики таким чином, щоб 250 тис. доз з цих 500 (тисяч - ред.) використати впродовж перших 28 днів, і на 29 день повернутись для проведення повторного другого щеплення. Так будувалась стратегія. Водночас, 10 березня Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала інформацію стратегічної групи з імунопрофілактики, у якій говорить, що найбільша ефективність від проведеного щеплення відбувається на 8-12 тиждень, коли робиться друге щеплення”, — зазначив Ляшко.

З його слів, у зв’язку з появою цієї інформації, Міністерство охорони здоров’я звернулося до національної технічної групи експертів з проханням переглянути і надати МОЗ найбільш оптимальний термін для введення другого щеплення.

За підсумками у НТГЕІ міністерству рекомендували зробити друге щеплення саме на 12-й тиждень.

“Оскільки є доказові дані, що ефективність і імуногенність вакцини збільшується, саме коли проводиться на 12-й тиждень. Плюс, сьогодні є чіткі дані, що перша доза вакцини захищає з 22 по 90 день досить ефективно. Тому, треба переглянути підходи до використання вакцини AstraZeneca з таким підходом, щоб зробити перше щеплення якомога більшій кількості людей, а друге щеплення провести на 12-й тиждень”, — додав головний санлікар.

Що було раніше

Міністерство охорони здоров’я минулого тижня збільшило інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) з 28 днів до 90 днів.