Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лес
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева лось зашел в подъезд многоэтажки. Патрульные вместе со специалистами безопасно вернули животное в лес.
В Киеве лось забрел в подъезд многоэтажки, его нашли там после сообщений о диком животном на улицах города от киевлян и вернули в лес. Как это было, сообщил и показал на видео первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Лось в подъезде. И это не шутка", - написал Билошицкий.
"Киев, Святошинский район. Линию 112 обрывают местные с сообщением о лосе, который гуляет по городу. Приехали, искали, а он… в подъезде многоэтажки стоит себе, спрятался. Не объяснил причину своих действий", - указал он.
По словам Билошицкого, вместе со специалистами и неравнодушными патрульные безопасно вернули животное в лес.
Лось попал в болото на Ровенщине: животное спасли и доставили во Львов01.10.25, 22:35 • 4145 просмотров