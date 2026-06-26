Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лес

В Киеве лось забрел в подъезд многоэтажки, его нашли там после сообщений о диком животном на улицах города от киевлян и вернули в лес. Как это было, сообщил и показал на видео первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Лось в подъезде. И это не шутка", - написал Билошицкий.

"Киев, Святошинский район. Линию 112 обрывают местные с сообщением о лосе, который гуляет по городу. Приехали, искали, а он… в подъезде многоэтажки стоит себе, спрятался. Не объяснил причину своих действий", - указал он.

По словам Билошицкого, вместе со специалистами и неравнодушными патрульные безопасно вернули животное в лес.

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