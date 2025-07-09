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Литва и Финляндия начнут производство противопехотных мин в 2025 году - Reuters

Киев • УНН

 • 263 просмотра

Литва и Финляндия планируют начать внутреннее производство противопехотных мин в 2025 году для собственных нужд и Украины. Это решение обусловлено угрозой со стороны россии, а Финляндия считает мины высокоэффективным и экономически выгодным оружием.

Литва и Финляндия начнут производство противопехотных мин в 2025 году - Reuters

Литва и Финляндия намерены в следующем году начать внутреннее производство противопехотных мин для обеспечения себя и Украины из-за угрозы со стороны россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма

 - сказал заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

В то же время председатель комитета по вопросам обороны финского парламента Хейкки Аутто заявил, что Финляндия должна иметь собственное производство противопехотных мин. Они являются высокоэффективной и очень экономически выгодной системой вооружений, добавил парламентарий.

Финские оборонные компании Nammo Lapua, Insta и Raikka сообщили парламентскому комитету по вопросам обороны, что они были бы заинтересованы в производстве этих мин. Еще одна компания, Forcit Explosives, заявила, что готова обсудить возможности с военными.

Однако эти компании отказались от комментариев для Reuters.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

Позже он заявил, что этот шаг является сигналом для всех стран, граничащих с россией. Он добавил, что именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны.

Также УНН сообщал о выходе из Оттавской конвенции таких стран, как Финляндия, Литва, Эстония и Польша.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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