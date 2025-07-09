Литва та Фінляндія розпочнуть виробництво протипіхотних мін у 2025 році - Reuters
Київ • УНН
Литва та Фінляндія планують розпочати внутрішнє виробництво протипіхотних мін у 2025 році для власних потреб та України. Це рішення зумовлене загрозою з боку росії, а Фінляндія вважає міни високоефективною та економічно вигідною зброєю.
Литва і Фінляндія мають намір наступного року розпочати внутрішнє виробництво протипіхотних мін для забезпечення себе і України через загрозу з боку росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Водночас голова комітету з питань оборони фінського парламенту Хейккі Аутто заявив, що Фінляндія повинна мати власне виробництво протипіхотних мін. Вони є високоефективною і дуже економічно вигідною системою озброєнь, додав парламентар.
Фінські оборонні компанії Nammo Lapua, Insta і Raikka повідомили парламентському комітету з питань оборони, що вони були б зацікавлені у виробництві цих мін. Ще одна компанія, Forcit Explosives, заявила, що готова обговорити можливості з військовими.
Однак ці компанії відмовилися від коментарів для Reuters.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.
Пізніше він заявив, що цей крок є сигналом для всіх країн, які межують з росією. Він додав, що саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони.
Також УНН повідомляв про вихід з Оттавської конвенції таких країн, як Фінляндія, Литва, Естонія і Польща.