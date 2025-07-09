Литва та Фінляндія розпочнуть виробництво протипіхотних мін у 2025 році - Reuters

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
Ексклюзив
07:10 • 13101 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
05:59 • 46986 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
05:26 • 108298 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
03:42 • 117556 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 153872 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 114030 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 186846 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 201671 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 81975 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
8 липня, 11:24 • 62244 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+29°
3.5м/с
46%
744мм
Популярнi новини
росія мобілізує мешканців окупованих територій без громадянства8 липня, 23:48 • 31278 перегляди
В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К9 липня, 00:13 • 77405 перегляди
На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця9 липня, 01:16 • 43509 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 145296 перегляди
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження05:49 • 37593 перегляди
Публікації
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
05:26 • 108341 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 147597 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 186868 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 155243 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 201686 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ілон Маск
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Луцьк
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 5530 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 203892 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 388181 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 221106 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 332609 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-101

Литва та Фінляндія розпочнуть виробництво протипіхотних мін у 2025 році - Reuters

Київ • УНН

 • 453 перегляди

Литва та Фінляндія планують розпочати внутрішнє виробництво протипіхотних мін у 2025 році для власних потреб та України. Це рішення зумовлене загрозою з боку росії, а Фінляндія вважає міни високоефективною та економічно вигідною зброєю.

Литва та Фінляндія розпочнуть виробництво протипіхотних мін у 2025 році - Reuters

Литва і Фінляндія мають намір наступного року розпочати внутрішнє виробництво протипіхотних мін для забезпечення себе і України через загрозу з боку росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ми збираємося витратити сотні мільйонів євро на протитанкові міни, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума

 - сказав заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

Водночас голова комітету з питань оборони фінського парламенту Хейккі Аутто заявив, що Фінляндія повинна мати власне виробництво протипіхотних мін. Вони є високоефективною і дуже економічно вигідною системою озброєнь, додав парламентар.

Фінські оборонні компанії Nammo Lapua, Insta і Raikka повідомили парламентському комітету з питань оборони, що вони були б зацікавлені у виробництві цих мін. Ще одна компанія, Forcit Explosives, заявила, що готова обговорити можливості з військовими.

Однак ці компанії відмовилися від коментарів для Reuters.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Пізніше він заявив, що цей крок є сигналом для всіх країн, які межують з росією. Він додав, що саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони.

Також УНН повідомляв про вихід з Оттавської конвенції таких країн, як Фінляндія, Литва, Естонія і Польща.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
Фінляндія
Литва
Володимир Зеленський
Естонія
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9