Самолет изобразил в небе огромное сердце в честь Дня влюбленных

"VirginAtlantic нарисовал огромное сердце в небе для того, чтобы отпраздновать День Святого Валентина 2018", - говорится в сообщении.

Напомним, в День святого Валентина, 14 февраля, в Украине браком сочетались 1830 пар.

@VirginAtlantic is drawing a giant heart in the sky to celebrate # ValentinesDay2018



Follow live at https://t.co/g2xxOPgLRK pic.twitter.com/k8PgCkstZP

- Flightradar24 (@ flightradar24) 14 февраля 2018 г.