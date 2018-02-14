Самолет изобразил в небе огромное сердце в честь Дня влюбленных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Самолет авиакомпании VirginAtlantic изобразил на радаре огромное сердце в честь Дня влюбленных. О в своем Twitter сообщает сервис Flightradar, передает УНН.
"VirginAtlantic нарисовал огромное сердце в небе для того, чтобы отпраздновать День Святого Валентина 2018", - говорится в сообщении.
Напомним, в День святого Валентина, 14 февраля, в Украине браком сочетались 1830 пар.
@VirginAtlantic is drawing a giant heart in the sky to celebrate # ValentinesDay2018
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