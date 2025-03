Літак зобразив у небі величезне серце на честь Дня закоханих

"VirginAtlantic намалював величезне серце в небі для того, щоб відсвяткувати День Святого Валентина 2018", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у День святого Валентина, 14 лютого, в Україні візьмуть шлюб 1830 пар.

@VirginAtlantic is drawing a giant heart in the sky to celebrate #ValentinesDay2018



Follow live at https://t.co/g2xxOPgLRK pic.twitter.com/k8PgCkstZP

— Flightradar24 (@flightradar24) 14 февраля 2018 г.