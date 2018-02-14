Літак зобразив у небі величезне серце на честь Дня закоханих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Літак авіакомпанії VirginAtlantic зобразив на радарі величезне серце на честь Дня закоханих. Про у своєму Twitter повідомляє сервіс Flightradar, передає УНН.
"VirginAtlantic намалював величезне серце в небі для того, щоб відсвяткувати День Святого Валентина 2018", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у День святого Валентина, 14 лютого, в Україні візьмуть шлюб 1830 пар.
@VirginAtlantic is drawing a giant heart in the sky to celebrate #ValentinesDay2018
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