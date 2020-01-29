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Врач назвал первоочередные шаги для защиты украинцев от нового коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Экс-глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, бывший главный санврач Украины Святослав Протас рассказал, какие первоочередные меры нужно предпринять, чтобы защитить украинцев от смертельного коронавируса из Китая, а также о том, почему трудно выявить больных, и стоит ли в Украине ожидать эпидемии. С врачом общался корреспондент УНН.

Врач назвал первоочередные шаги для защиты украинцев от нового коронавируса

"В первую очередь необходимо обеспечить готовность наших лабораторий, готовность наших госпитальных баз к тому, что будут поступать больные или люди с подозрением на заболевание коронавирусом. То есть, основные составляющие системы реагирования и защиты населения от эпидемических осложнений - это быстрая оперативная идентификация больного", - сказал Святослав Протас.

Он отметил, что то, что сейчас начали делать в международном аэропорту "Борисполь" для выявления больных коронавирусом, а именно температурный скрининг - это маленькая капля среди необходимых мер, которая почти неэффективна. Особенно в связи с тем, что с 3 числа перевозчик прекращает прямое сообщение.

"Нам нужно сейчас будет акцент сделать и на транзитных пассажирах. В первую очередь, для идентификации мы должны обеспечить тепловизорами аэропорты все в Украине, которые имеют международные рейсы регулярные. Но тепловизор не будет работать без кадрового потенциала. Мы должны мобилизовать сейчас медицинский персонал, в первую очередь речь идет о врачах-эпидемиологах, которых осталось очень мало", - рассказал Святослав Протас.

Врач добавил, что сейчас температурный скрининг осуществляет один эпидемиолог, из-за чего самолет приходится задерживать на несколько часов, чтобы измерить у каждого пассажира температуру.

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"Выявить в аэропорту больного очень сложно и малоэффективно из-за того, что длительный инкубационный период - две недели - у этого заболевания. И больной может в этом периоде не иметь температуры, но он, уже китайские медики сказали, что он заразен во время инкубационного периода. Поэтому мы больного должны отследить с момента того, как он в Украину заехал, в течение 14 дней мы должны с ним держать связь", - отметил Святослав Протас.

По словам медика, нужно подготовиться к изоляции больных. В частности, нужны боксы для транспортировки инфицированных больных, которых сейчас в Украине нет. Также нужны средства индивидуальной защиты эпидемиологов и подготовленные стационары.

Кроме того, для коронавируса был задекларирован так называемый PSL-3 уровень опасности, однако лабораторий такого уровня в Украине также нет. Так же нет и тестов для выявления болезни.

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"Что касается советов для населения - первый и самый простой - это, конечно, не путешествовать по странам, непосредственно территориями, где зафиксированы случаи этого заболевания. Что касается этих мероприятий: мытье рук и т.д. - это просто смешно, потому что руки всегда надо мыть, но как такого профилактического эффекта это не имеет. Плюс - избегать контакта с людьми, которые в последнее время путешествовали, или имели контакт с лицами, имеющими проявления острых респираторных инфекций. Фактически, речь идет о самоизоляции", - сказал Святослав Протас.

Он отметил, что нужно избегать мест скопления людей, чтобы избежать заражения вирусом. Других советов нет, потому что нет специфических средств ни профилактики, ни лечения.

"Увеличивается риск через эвакуацию украинцев из Китая. И это правильно, если бы мы своих граждан переживали и их забрали. Единственное что, как это ни больно говорить, но им в Китае будет безопаснее. Особенно, когда у них современные клиники, так как в Украине таких клиник нету. В Украине есть остатки специалистов, которые самоотверженно могут их лечить и выводить из критических состояний. Единственное что - нет баз соответствующих технических, такого уровня, как в современном цивилизованном мире. Все страны борются за своих граждан и их возвращают, но они их возвращают в лучшие условия, а мы, к сожалению, не можем сказать, что здесь лучше будут условия", - добавил Святослав Протас.

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Он отметил, что нельзя за несколько недель решить противоэпидемическую ситуацию в стране, поскольку в Украине осталось несколько сотен врачей-эпидемиологов, а новых украинские вузы не готовят.

"Риск есть, он невысокий, но он есть. Если здесь появится это заболевание, то без мобилизации общества и волонтеров будет трудно преодолеть эту эпидемию с наименьшими потерями. Риск попадания коронавируса в Украину невысок, потому что у нас прямое сообщение с городом Санья, в провинции Хайнань, это остров. Там, в принципе, тоже зарегистрированы случаи, можно по онлайн карте посмотреть, но не в самом городе Санья. В самой Санье нет случаев. Поэтому риск минимален", - отметил Святослав Протас.

Он также добавил, что остается нерешенным вопрос о китайских студентах, возвращающихся на учебу после каникул из Китая в Украину.

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"Возможно, их не так много, в пределах тысячи-двух, но здесь важно, что эта спичка загорелась. С той санэпидемситуацией, которая есть в Украине - эта спичка очень быстро загорится. У нас потенциал для этого вируса эпидемического высокий. Он здесь очень быстро разгорится", - сказал Святослав Протас.

Медик добавил, что всего в мире существует около 30 видов коронавирусов. Они постоянно мутируют, однако в своих видовых особенностях.

"Особенность нового коронавируса в том - что это новый штамм, который смутировал и преодолел так называемый межвидовой барьер, чего раньше не было. Только от животных к человеку. А сейчас он передается от человека к человеку и его способность быстро заражать людей каждый раз увеличивается. Потому что у него очень длинный инкубационный период, у других респираторных заболеваниях там день-два-три, здесь до 14 дней. А самое опасное, что человек в инкубационном периоде является заразным", - отметил Святослав Протас.

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Врач добавил, что больной внешне выглядит здоровым, но он в инкубационном периоде и представляет угрозу. Оснований для его изоляции нет, но он заражает людей.

"В этом самая большая опасность этого вируса - что он неизучен, соответственно, к нему нужно применять максимальные уровни биологической безопасности, международная классификация PSL-3. И мы не знаем, как он себя будет вести. Плюс - нет специфического лечения, нет специфической профилактики", - рассказал Святослав Протас.

Он добавил, что ученые сейчас экспериментируют и используют различные схемы противовирусной терапии, но пока нет эффективных положительных результатов от этих схем. Лечение симптоматическое.

Напомним, количество жертв коронавируса в Китае возросло до 132.

Добавим, вспышка смертельного коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

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