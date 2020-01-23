Смертельний коронавірус із Китаю міг поширитись від змій - вчені

"У Китаї вірус, який убив 17 людей і заразив сотні, можливо, вперше передався людині від змії, про що свідчать дослідження групи китайських вчених", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що подібний вірус виявили у змій двох видів – багатосмугового крайта та китайської кобри. Вони водяться на півдні Китаю.

"Якщо твердження про змій обґрунтоване, а інші китайські вчені це оскаржують, то це змінило б наукове світосприйняття передачі та мутації збудників пневмонії, оскільки це було б вперше, коли рептилія була джерелом хвороби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що визначення походження вірусу є ключовим фактором для стримання поширення вірусу. Наразі вчені реконструювали фізичну структуру вірусу за опублікованими даними. Вони виявили у вірусу загадковий протеїн, який використовується вірусом, щоб розпізнати клітину-хазяїна та зачепитись за неї. Раніше такий протеїн не спостерігався у вірусів.

Вказано, що більш ранні дослідження встановили, що пневмонія з Уханю має спільного предка з коронавірусом, який виявили у кажанів. Однак, він не міг передатись людині без посередника.

"Невідомий протеїн грає важливу роль, оскільки це може бути результатом генетичної рекомбінації, яка відбулася у різних видів. Дослідники порівняли унікальну схему генетичного кодування вірусу з типовою для широкого кола тварин. І вони виявили, що найбільше співпадінь було з двома видами змій - багатосмуговим крайтом та китайською коброю - обидва вони зазвичай зустрічаються в Китаї, від центральної провінції Хубей до Гонконгу на півдні", - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що у Китаї їдять змій та інших диких тварин. Згідно з дослідженням, 60% жителів Південно-західного Китаю хоча б раз за останні два роки їли м’ясо дикої тварини.

Однак повідомляється, що багато вчених не згодні з тим, що змії могли бути переносниками хвороби, адже раніше віруси переносили тільки ссавці – гімалайські цівети та верблюди. Разом з тим, генетичне дослідження показало, що найближчий ссавець, який міг поширити вірус – бабак, у якого вдвічі менше співпадінь генетичної інформації у білку, ніж у змій.

"Тим часом Ю Сяохуа, професор економіки з Геттінгенського університету в Німеччині, заявив, що вірус, мабуть, досягне піку приблизно через 90 днів після початку спалаху, і це відбудеться на початку березня. Це означає, що епідемія не закінчиться до початку травня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ України скликає брифінг через новий коронавірус у Китаї.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість хворих на смертельний коронавірус у Китаї зросла до 620 людей.