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Смертельный коронавирус из Китая мог распространиться от змей - ученые

Киев • УНН

 • 41032 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Ученые из Поднебесной считают, что китайский коронавирус мог впервые распространиться от змей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Смертельный коронавирус из Китая мог распространиться от змей - ученые

"В Китае вирус, который убил 17 человек и заразил сотни, возможно, впервые передался человеку от змеи, о чем свидетельствуют исследования группы китайских ученых", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что подобный вирус обнаружили у змей двух видов - многополосного крайта и китайской кобры. Они водятся на юге Китая.

"Если утверждение о змеях обоснованное, а другие китайские ученые это оспаривают, то это изменило бы научное мировосприятие передачи и мутации возбудителей пневмонии, поскольку это было бы впервые, когда рептилия была источником болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происхождения вируса является ключевым фактором для сдерживания распространения вируса. Сейчас ученые реконструировали физическую структуру вируса по опубликованным данным. Они обнаружили у вируса загадочный протеин, который используется вирусом, чтобы распознать клетку-хозяина и зацепиться за нее. Ранее такой протеин не наблюдалось у вирусов.

Указано, что более ранние исследования установили, что пневмония с Уханя имеет общего предка с коронавируса, который обнаружили у летучих мышей. Однако, он не мог передаться человеку без посредника.

"Неизвестный протеин играет важную роль, поскольку это может быть результатом генетической рекомбинации, которая состоялась у разных видов. Исследователи сравнили уникальную схему генетического кодирования вируса с типичной для широкого круга животных. И они обнаружили, что больше всего совпадений было с двумя видами змей - многополосным крайтом и китайской коброй - оба они обычно встречаются в Китае, от центральной провинции Хубэй и до Гонконга на юге", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что в Китае едят змей и других диких животных. Согласно исследованию, 60% жителей Юго-Западного Китая хотя бы раз за последние два года ели мясо дикого животного.

Однако сообщается, что многие ученые не согласны с тем, что змеи могли быть переносчиками болезни, ведь раньше вирусы переносили только млекопитающие - гималайские циветы и верблюды. Вместе с тем, генетическое исследование показало, что ближайший млекопитающее, которое могло распространить вирус - сурок, у которого вдвое меньше совпадений генетической информации в белке, чем у змей.

"Между тем Ю Сяохуа, профессор экономики из Геттингенского университета в Германии, заявил, что вирус, вероятно, достигнет пика примерно через 90 дней после начала вспышки, и это произойдет в начале марта. Это означает, что эпидемия не закончится до начала мая", - говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав Украины созывает брифинг через новый коронавирус в Китае.

Как сообщалось ранее в УНН, количество больных на смертельный коронавирус в Китае возросло до 620 человек.

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