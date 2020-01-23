Смертельный коронавирус из Китая мог распространиться от змей - ученые

"В Китае вирус, который убил 17 человек и заразил сотни, возможно, впервые передался человеку от змеи, о чем свидетельствуют исследования группы китайских ученых", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что подобный вирус обнаружили у змей двух видов - многополосного крайта и китайской кобры. Они водятся на юге Китая.

"Если утверждение о змеях обоснованное, а другие китайские ученые это оспаривают, то это изменило бы научное мировосприятие передачи и мутации возбудителей пневмонии, поскольку это было бы впервые, когда рептилия была источником болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происхождения вируса является ключевым фактором для сдерживания распространения вируса. Сейчас ученые реконструировали физическую структуру вируса по опубликованным данным. Они обнаружили у вируса загадочный протеин, который используется вирусом, чтобы распознать клетку-хозяина и зацепиться за нее. Ранее такой протеин не наблюдалось у вирусов.

Указано, что более ранние исследования установили, что пневмония с Уханя имеет общего предка с коронавируса, который обнаружили у летучих мышей. Однако, он не мог передаться человеку без посредника.

"Неизвестный протеин играет важную роль, поскольку это может быть результатом генетической рекомбинации, которая состоялась у разных видов. Исследователи сравнили уникальную схему генетического кодирования вируса с типичной для широкого круга животных. И они обнаружили, что больше всего совпадений было с двумя видами змей - многополосным крайтом и китайской коброй - оба они обычно встречаются в Китае, от центральной провинции Хубэй и до Гонконга на юге", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что в Китае едят змей и других диких животных. Согласно исследованию, 60% жителей Юго-Западного Китая хотя бы раз за последние два года ели мясо дикого животного.

Однако сообщается, что многие ученые не согласны с тем, что змеи могли быть переносчиками болезни, ведь раньше вирусы переносили только млекопитающие - гималайские циветы и верблюды. Вместе с тем, генетическое исследование показало, что ближайший млекопитающее, которое могло распространить вирус - сурок, у которого вдвое меньше совпадений генетической информации в белке, чем у змей.

"Между тем Ю Сяохуа, профессор экономики из Геттингенского университета в Германии, заявил, что вирус, вероятно, достигнет пика примерно через 90 дней после начала вспышки, и это произойдет в начале марта. Это означает, что эпидемия не закончится до начала мая", - говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав Украины созывает брифинг через новый коронавирус в Китае.

Как сообщалось ранее в УНН, количество больных на смертельный коронавирус в Китае возросло до 620 человек.