Лікар назвав першочергові кроки для захисту українців від нового коронавірусу

"Першочергово необхідно забезпечити готовність наших лабораторій, готовність наших госпітальних баз до того, що будуть поступати хворі або люди з підозрою на захворювання на коронавірус. Тобто, основні складові системи реагування і захисту населення від епідемічних ускладнень – це швидка оперативна ідентифікація хворого", - сказав Святослав Протас.

Він зазначив, що те, що зараз почали робити в міжнародному аеропорту "Бориспіль" для виявлення хворих на коронавірус, а саме температурний скринінг – це маленька крапля серед необхідних заходів, яка майже неефективна. Особливо у зв’язку з тим, що з 3 числа перевізник припиняє прямі сполучення.

"Нам потрібно зараз буде акцент зробити і на транзитних пасажирах. В першу чергу, для ідентифікації ми повинні забезпечити тепловізорами аеропорти всі в Україні, які мають міжнародні рейси регулярні. Але тепловізор не буде працювати без кадрового потенціалу. Ми повинні мобілізувати зараз медичний персонал, в першу чергу мова йде про лікарів-епідеміологів, яких залишилось дуже мало", - розповів Святослав Протас.

Лікар додав, що зараз температурний скринінг здійснює один епідеміолог, через що літак доводиться затримувати на декілька годин, щоб виміряти в кожного пасажира температуру.

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"Виявити в аеропорту хворого дуже складно і малоефективно через те, що довготривалий інкубаційний період – два тижні – у цього захворювання. І хворий може в цьому періоді не мати температури, але він, вже китайські медики сказали, що він заразний під час інкубаційного періоду. Тому ми хворого повинні відслідкувати з моменту того, як він в Україну заїхав, протягом 14 днів ми маємо з ним тримати зв’язок", - зазначив Святослав Протас.

За словами медика, потрібно підготуватись до ізоляції хворих. Зокрема, потрібні бокси для транспортування інфікованих хворих, яких зараз в Україні немає. Також потрібні засоби індивідуального захисту епідеміологів та підготовлені стаціонари.

Окрім того, для коронавірусу був задекларований так званий PSL-3 рівень небезпеки, однак лабораторій такого рівня в Україні також немає. Так само немає й тестів для виявлення хвороби.

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"Що стосується порад для населення – перша, і сама проста – це, звичайно, не подорожувати країнами, безпосередньо територіями, де зафіксовані випадки цього захворювання. Що стосується цих заходів: миття рук і таке інше – це просто смішно, тому що руки завжди треба мити, але як такого профілактичного ефекту це не має. Плюс – уникати контакту з людьми, які останнім часом подорожували, або мали контакт з особами, які мають прояви гострих респіраторних інфекцій. Фактично, мова йде про самоізоляцію", - сказав Святослав Протас.

Він зазначив, що потрібно уникати місць скупчення людей, щоб уникнути зараження вірусом. Інших порад немає, тому що немає специфічних засобів ні профілактики, ні лікування.

"Збільшується ризик через евакуацію українців з Китаю. І це правильно, якби ми за своїх громадян переживали і їх забрали. Єдине що, як це не боляче говорити, але їм в Китаї буде безпечніше. Особливо, коли в них сучасні клініки, тому що в Україні таких клінік нема. В Україні є залишки фахівців, які самовіддано можуть їх лікувати і витягувати з критичних станів. Єдине що – немає баз відповідних технічних, такого рівня, як в сучасному цивілізованому світі. Всі країни борються за своїх громадян і їх повертають, але вони їх повертають в кращі умови, а ми, на жаль, не можемо сказати, що тут кращі будуть умови", - додав Святослав Протас.

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Він зазначив, що не можна за декілька тижнів вирішити протиепідемічну ситуацію в країні, оскільки в Україні залишилось декілька сотень лікарів-епідеміологів, а нових українські виші не готують.

"Ризик є, він невисокий, але він є. Якщо тут з’явиться це захворювання, то без мобілізації суспільства і волонтерів буде важко подолати цю епідемію з найменшими втратами. Ризик потрапляння коронавірусу в Україну невисокий, тому що в нас пряме сполучення з містом Санья, провінції Хайнань, це острів. Там, в принципі, теж зареєстровані випадки, можна по онлайн карті подивитися, але не в самому місті Санья. У самому Саньї немає випадків. Тому ризик мінімальний", - зазначив Святослав Протас.

Він також додав, що залишається невирішеним питання про китайських студентів, які повертаються на навчання після канікул з Китаю в Україну.

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"Можливо, їх не так багато, в межах тисячі-двох, але тут важливо, що цей сірничок загорівся. З тією санепідемситуацією, яка є в Україні – цей сірничок дуже швидко загориться. У нас потенціал для цього вірусу епідемічний високий. Він тут дуже швидко розгориться", - сказав Святослав Протас.

Медик додав, що всього у світі є близько 30 видів коронавірусів. Вони постійно мутують, однак в межах своїх видових особливостей.

"Особливість нового коронавірусу в тому – що це новий штам, який змутував і подолав так званий міжвидовий бар’єр, чого раніше не було. Тільки від тварин до людини. А зараз він передається від людини до людини і його спроможність швидко заражати людей щоразу збільшується. Тому що в нього дуже довгий інкубаційний період, в інших респіраторних захворюваннях там день-два-три, тут до 14 днів. А саме небезпечне, що людина в інкубаційному періоді є заразною", - зазначив Святослав Протас.

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Лікар додав, що хворий зовні виглядає здоровим, але він є в інкубаційному періоді і становить загрозу. Підстав для його ізоляції немає, але він заражає людей.

"У цьому найбільша небезпека цього вірусу – що він є невивчений, відповідно, до нього потрібно застосовувати максимальні рівні біологічної безпеки, міжнародна класифікація PSL-3. І ми не знаємо, як він себе буде поводити. Плюс – немає специфічного лікування, немає специфічної профілактики", - розповів Святослав Протас.

Він додав, що вчені зараз експериментують і використовують різні схеми противірусної терапії, але поки що немає ефективних позитивних результатів від цих схем. Лікування симптоматичне.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 132.



Додамо, спалах смертельного коронавірусу стався у китайському місті Ухань в кінці 2019 року.