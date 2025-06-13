Курс валют на 13 июня: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4880 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,48 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,08 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,26 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,20 грн, евро по 48,20-47,42 грн, злотый по 11,45-10,80 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,43 грн, евро - по 48,00-48,25 грн, злотый по 11,10-11,25 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,36-41,42 грн/долл. и 47,90-47,96 грн/евро.

Дополнение

Правительство запускает экспериментальный проект по внедрению и обеспечению функционирования электронной системы для поддержки предпринимательства "Онлайн-кабинет предпринимателя", который будет работать на "Дія.Бізнес".