В Україні запускають "Онлайн-кабінет підприємця" на платформі "Дія.Бізнес"

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця", який буде працювати на "Дія.Бізнес". Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Програма "Зроблено в Україні" працює. Відкриваємо нові індустріальні парки. Видаємо пільгові кредити та безповоротні гранти. Проводимо масштабну дерегуляцію та діджиталізацію, аби зменшити бюрократію та спростити умови ведення бізнесу. Сьогодні приймаємо рішення про створення "Онлайн-кабінету підприємця", який буде працювати на "Дія.Бізнес". Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу