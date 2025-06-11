В Україні запускають "Онлайн-кабінет підприємця" на платформі "Дія.Бізнес"
Київ • УНН
Уряд запускає експериментальний проєкт "Онлайн-кабінет підприємця" на "Дія.Бізнес". МСБ зможе отримати персоналізовані програми підтримки для розвитку бізнесу.
Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця", який буде працювати на "Дія.Бізнес". Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Програма "Зроблено в Україні" працює. Відкриваємо нові індустріальні парки. Видаємо пільгові кредити та безповоротні гранти. Проводимо масштабну дерегуляцію та діджиталізацію, аби зменшити бюрократію та спростити умови ведення бізнесу. Сьогодні приймаємо рішення про створення "Онлайн-кабінету підприємця", який буде працювати на "Дія.Бізнес". Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу
Доповнення
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, уряд погодив пропозицію міністра Кабінету міністрів та міністра цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця".
Затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що метою реалізації проекту є забезпечення суб’єктів господарювання персоналізованими програмами підтримки, що спрямовані на розвиток таких суб’єктів господарювання в процесі провадження ними господарської діяльності, шляхом надсилання відповідних пропозицій в електронний кабінет користувача засобами електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця" та/або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема, з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (за технічної можливості)
Нагадаємо
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