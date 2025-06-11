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В Украине запускают "Онлайн-кабинет предпринимателя" на платформе "Дія.Бізнес"

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Правительство запускает экспериментальный проект "Онлайн-кабинет предпринимателя" на "Дія.Бізнес". МСБ сможет получить персонализированные программы поддержки для развития бизнеса.

В Украине запускают "Онлайн-кабинет предпринимателя" на платформе "Дія.Бізнес"

Кабинет министров запускает экспериментальный проект по внедрению и обеспечению функционирования электронной системы для поддержки предпринимательства "Онлайн-кабинет предпринимателя", который будет работать на "Дія.Бізнес". Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Программа "Сделано в Украине" работает. Открываем новые индустриальные парки. Выдаем льготные кредиты и безвозвратные гранты. Проводим масштабную дерегуляцию и диджитализацию, чтобы уменьшить бюрократию и упростить условия ведения бизнеса. Сегодня принимаем решение о создании "Онлайн-кабинета предпринимателя", который будет работать на "Дія.Бізнес". Малый и средний бизнес сможет увидеть персонализированные программы поддержки и таким образом с помощью государства расширить собственное дело 

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, правительство согласовало предложение министра Кабинета министров и министра цифровой трансформации о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по внедрению и обеспечению функционирования электронной системы для поддержки предпринимательства "Онлайн-кабинет предпринимателя".

Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Предусмотрено, что целью реализации проекта является обеспечение субъектов хозяйствования персонализированными программами поддержки, направленными на развитие таких субъектов хозяйствования в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности, путем отправки соответствующих предложений в электронный кабинет пользователя средствами электронной системы для поддержки предпринимательства "Онлайн-кабинет предпринимателя" и/или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія), в частности, с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія) (при технической возможности) 

- сообщил Мельничук.

Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины начало внутреннее тестирование ИИ-ассистента на портале "Дія". Первой услугой, которую можно будет оформить с помощью искусственного интеллекта, станет справка о доходах.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаТехнологии
Дія (сервис)
Верховная Рада
Денис Шмыгаль
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