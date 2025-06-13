Курс валют на 13 червня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4880 грн/дол., що зміцнило гривню на 3 копійки. Також уряд запускає онлайн-кабінет підприємця.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4880 грн/дол., що зміцнило гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,48 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,08 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,26 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,75-41,20 грн, євро за 48,20-47,42 грн, злотий за 11,45-10,80 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,35-41,43 грн, євро - за 48,00-48,25 грн, злотий за 11,10-11,25 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,36-41,42 грн/дол. та 47,90-47,96 грн/євро.
Доповнення
Уряд запускає експериментальний проєкт щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва "Онлайн-кабінет підприємця", який буде працювати на "Дія.Бізнес".