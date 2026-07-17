Курс доллара упал на 13 копеек, евро подорожало на 9 копеек
Киев • УНН
Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 44,62 грн, евро - 51,16 грн. На межбанке доллар торгуется по 44,63-44,66 грн.
По состоянию на пятницу, 17 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,62 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,75 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,16. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,6173 грн (-13 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1649 грн (+9 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8173 грн. (+2 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,43-44,91 грн, евро по 50,87-51,53 грн, злотый по 11,49-11,96 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,63-44,66 грн/дол. и 51,12-51,14 грн/евро.
Напомним
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