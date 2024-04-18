Кулеба поблагодарил Борреля за усилия по поставке ПТРК Patriot и SAMP/T в Украину

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Украинский министр поблагодарил Борреля за усилия в поиске и доставке систем Patriot и SAMP/T, а также отметил критическую важность для Украины систем ПВО. Об этом он написал в своем канале на платформе Х, передает УНН.

Я искренне благодарен HR/VP Borrell за его неустанные усилия по поиску и доставке дополнительных систем "Patriot" и "SAMP/T" в Украину. Наше общее сообщение простое: AD AS ASAP. ПВО для Украины сейчас. - написал Кулеба.

Детали

Кулеба встретился с Жозепом Боррелем накануне важной встречи министров иностранных дел ЕС, которая должна состояться в понедельник. Украинский дипломат также поблагодарил Борреля за то, что он повторил тезис о том, что Россия представляет угрозу существованию Европы, а не только Украины. а следовательно, важно обеспечить победу Украины.

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Также в этот день Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, поблагодарил его за усилия по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, и таких ЗРК, как Patriot и NASAMS. Кулеба приветствовал 5-летний план НАТО в поддержку Украины стоимостью 100 млрд долларов.