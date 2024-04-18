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Кулеба поблагодарил Борреля за усилия по поставке ПТРК Patriot и SAMP/T в Украину
Министр Кулеба поблагодарил представителя ЕС Борреля за усилия по предоставлению Украине систем ПВО Patriot и SAMP/T, подчеркнув их критическую важность в совместном послании "Противовоздушная оборона для Украины сейчас".
В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя
В Сумской области силы рф совершили 14 обстрелов, в результате которых произошло 82 взрыва, а один гражданский получил ранения в результате обстрела из российской артиллерии в Белопольской общине.
Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, поблагодарил его за усилия по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, таких как Patriot и NASAMS, и приветствовал 5-летний план НАТО в поддержку Украины стоимостью 100 млрд долларов.
G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине - Домбровскис
G7 рассматривает возможность использования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в качестве залога для предоставления кредитов Украине, чтобы помочь удовлетворить ее насущные финансовые потребности в условиях российского вторжения.
рф может быть готова атаковать страны НАТО через 5-8 лет - немецкий генерал
россия может быть готова к нападению на страны НАТО в военном отношении через пять-восемь лет, если восстановит свои силы, пострадавшие в результате войны на Украине, считает немецкий генерал.
В российском кургане из-за протечки дамбы затопило более 2000 домов
Более 2 000 домов были затоплены в Курганской области из-за утечки на плотине, что привело к эвакуации жителей близлежащих районов.
Восстановление энергоинфраструктуры и привлечение немецкой помощи: Зеленский поговорил с вице-канцлером ФРГ
Президент Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Габеком, обсудив оборонные потребности Украины, усиление противовоздушной обороны, восстановление энергетической инфраструктуры, экономическое сотрудничество и подготовку к будущим конференциям по вопросам восстановления Украины и мирных усилий.
Украина и Чехия начали переговоры по соглашению по безопасности: что известно
Украина и Чешская Республика начали переговоры по двустороннему соглашению в сфере безопасности с целью усиления сотрудничества в оборонной промышленности и прокладывания пути к будущему членству Украины в ЕС и НАТО.
НАТО работает над увеличением ПВО для Украины - Столтенберг
НАТО работает над тем, чтобы направить в Украину больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot и NASAMS, предоставить долгосрочную поддержку и создать институциональную структуру поддержки Украины в рамках НАТО для противодействия российскому продвижению.
В Харьковской области взорвался трубопровод, на месте работают спасатели
В Харьковской области произошел взрыв нефтепровода, повлекший 70-метровый столб пламени и расплавление асфальта в радиусе 40 метров из-за сильной жары.