Кулеба: из-за решения КСУ остается угроза кризиса доверия со стороны западных партнеров

"Когда стало известно о содержании решения КСУ, то наши партнеры, которые последовательно поддержат украинские реформы, в том числе антикоррупционную, были просто парализованы этим решением. Они не могли поверить, что такое в принципе возможно, и что все можно разрушить вот так, одним решением КСУ", - сказал министр.

В то же время, по его словам, благодаря тому, что Президент занял решительную позицию о том, что необходимо принять срочные меры, состоялось заседание СНБО, по результатам которого правительство провело свое заседание и приняло решения, которые восстановили функционирование НАПК.

"В тот день, в четверг, если бы мы не действовали быстро, уверяю вас, что все те угрозы просто лавиной накрыли бы Украину. Мы были на грани серьезных системных проблем, порожденных единственным решением КСУ. Лавину удалось остановить, она не сошла, наши партнеры увидели главное - серьезность намерений Президента и правительства в урегулировании этих проблем и сохранении антикоррупционной инфраструктуры", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что следующим шагом должно быть быстрое решение этих проблем на системной основе, а это возможно только через решение парламента.

"Если мы не найдем, во-первых, если парламент не примет этих решений быстро, во-вторых, если Конституционный суд сохранит возможность так же разрушать другие важные реформы, как он это сделал с системой декларирования, то у нас будет, откровенно, очень серьезный, фундаментальный кризис доверия в отношениях с западными партнерами. И я абсолютно четко и официально об этом могу заявить: мы сейчас спасли это доверие, Президент и правительство, и я очень рассчитываю, что народные депутаты так же будут чувствовать ответственность этого момента и проголосуют за решения, которые позволят нам выйти из этого кризиса, не потеряв доверия в отношениях с партнерами, а наоборот - укрепив его", - добавил глава МИДа.

Напомним, на этой неделе народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в которой призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов также призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Альтернативный законопроект также подал спикер ВР Дмитрий Разумков, который поддержал Антикоррупционный комитет. Позже еще один законопроект зарегистрировали в качестве альтернативы законопроекта главы парламента.