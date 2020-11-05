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Кулеба: через рішення КСУ залишається загроза кризи довіри з боку західних партнерів

Кулеба: через рішення КСУ залишається загроза кризи довіри з боку західних партнерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Якщо парламент не ухвалить швидкі рішення, а Конституційний суд збереже можливість зруйнувати інші важливі реформи, Україна матиме фундаментальну кризу довіри у стосунках із західними партнерами. Про це на брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Коли стало відомо про зміст рішення КСУ, то наші партнери, які послідовно підтримають українські реформи, у тому числі антикорупційну, були просто паралізовані цим рішенням. Вони не могли повірити, що таке в принципі можливо, і що все можна зруйнувати ось так, одним рішенням КСУ", - сказав міністр.

Водночас, з його слів, завдяки тому, що Президент зайняв рішучу позицію про те, що необхідно вжити термінових заходів, відбулось засідання РНБО, за результатами якого уряд провів своє засідання і ухвалив рішення, які відновили функціонування НАЗК.

"У той день, четвер, якби ми не діяли швидко, запевняю вас, що всі ті загрози просто лавиною накрили Україну. Ми були на межі серйозних системних проблем, породжених єдиним рішенням КСУ. Лавину вдалось зупинити, вона не зійшла, наші партнери побачили головне – серйозність намірів Президента і уряду у врегулюванні цих проблем і збереженні антикорупційної інфраструктури", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що наступним кроком мусить бути швидке вирішення цих проблем на системній основі, а це можливо лише через рішення парламенту.

"Якщо ми не знайдемо, по-перше, якщо парламент не ухвалить ці рішення швидко, по-друге, якщо Конституційний суд збереже можливість так само зруйнувати інші важливі реформи, як він це зробив з системою декларування, то у нас буде, відверто, дуже серйозна, фундаментальна криза довіри у стосунках із західними партнерами. І я абсолютно чітко і офіційно про це можу заявити: ми зараз врятували цю довіру, Президент і уряд, і я дуже розраховую, що народні депутати так само відчуватимуть відповідальність цього історичного моменту і проголосують за рішення, які дозволять нам вийти з цієї кризи, не втративши довіри у відносинах з партнерами, а навпаки - зміцнивши її", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, цього тижня народні депутати України у сесійній залі озвучили заяву до суддів Конституційного Суду, в якій закликають КСУ вжити заходів з відновлення дієвості свого функціонування і просять суддів піти у відставку за власним бажанням. Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов також закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Альтернативний законопроект також подав спікер ВР Дмитро Разумков, який підтримав Антикорупційний комітет. Пізніше ще один законопроект зареєстрували в якості альтернативи до законопроекту глави парламенту.

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