"Консервация путинского режима - беспрецедентный вызов": МИД сделал заявление относительно "выборов" президента рф и их проведения на оккупированных территориях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  100260 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  122985 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  123708 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  125198 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  119819 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108630 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123004 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121127 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118954 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  31676 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

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13 марта 2024, 09:59  •  158977 просмотра
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"Консервация путинского режима - беспрецедентный вызов": МИД сделал заявление относительно "выборов" президента рф и их проведения на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины осуждает "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях как незаконные, призвало граждан не принимать в них участия и призвало международное сообщество не признавать результаты этого кремлевского фарса, который нарушает демократические принципы и суверенитет Украины.

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"Консервация путинского режима - беспрецедентный вызов": МИД сделал заявление относительно "выборов" президента рф и их проведения на оккупированных территориях

Харьков под ракетным ударом рф: есть "прилеты" в пригороде

Российские ракетные удары по городу Харьков вызвали взрывы.

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Сырский заявил, что в Силах обороны начались ротации подразделений с передовой

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел встречи с бригадами на Запорожском направлении, где, несмотря на вражеские обстрелы, ситуация остается контролируемой, и инициировал ротацию подразделений с целью повышения боевого духа и боеспособности.

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Сырский заявил, что в Силах обороны начались ротации подразделений с передовой

Суицид на рабочем месте: вице-президент "лукойла" робертус покончил с собой в московском офисе - росСМИ

53-летний вице-президент "лукойла", проработавший в компании около 30 лет, покончил с собой в собственном кабинете.

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Суицид на рабочем месте: вице-президент "лукойла" робертус покончил с собой в московском офисе - росСМИ

НБУ впервые с декабря снизил учетную ставку: до 14,5%

Национальный банк Украины снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5% с 15 марта 2024 года, возобновив цикл смягчения процентной политики впервые с декабря 2023 года.

Экономика •   •  15068 просмотра
НБУ впервые с декабря снизил учетную ставку: до 14,5%

Бундестаг снова отклонил поставки ракет Taurus в Украину

Немецкий Бундестаг снова отклонил поставки крылатых ракет Taurus в Украину, большинство депутатов проголосовали против этого предложения.

Война •   •  18581 просмотра
Бундестаг снова отклонил поставки ракет Taurus в Украину

Подавляющая часть населения стран НАТО поддерживает военную помощь Украине

Большинство населения в странах НАТО поддерживает то, что их государство предоставляет Украине военную помощь в борьбе с рф.

Война •   •  16633 просмотра
Подавляющая часть населения стран НАТО поддерживает военную помощь Украине

"Каждый день промедления имеет последствия": Генсек НАТО призвал союзников предоставить Украине больше боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО призывает союзников быстро предоставить Украине больше боеприпасов, предупреждая, что задержки имеют последствия на поле боя.

Война •   •  18714 просмотра
"Каждый день промедления имеет последствия": Генсек НАТО призвал союзников предоставить Украине больше боеприпасов

Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках

Президент Зеленский подписал закон, который позволяет поставщикам Вооруженных сил Украины во время военного положения включать прибыль в стоимость продукции и услуг.

Война •   •  18389 просмотра
Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках

Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе

Президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно цифровизации некоторых налоговых услуг, что позволит налогоплательщикам взаимодействовать с Государственной налоговой службой в режиме видеоконференции и улучшит онлайн-коммуникации.

Экономика •   •  16311 просмотра
Онлайн-встречи с ГНС и отмена штрафа за ошибочную уплату налогов: Зеленский подписал закон об изменениях в Налоговом кодексе