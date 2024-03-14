"Консервация путинского режима - беспрецедентный вызов": МИД сделал заявление относительно "выборов" президента рф и их проведения на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Украины заявило, что проведение "выборов" президента рф на временно оккупированных территориях Украины является незаконным и не будет иметь никаких правовых последствий, и призвало граждан не принимать в них участия, а международное сообщество - не признавать их результаты. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно "выборов" президента рф от 14 марта, пишет УНН.

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"Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что проведение "выборов" президента российской федерации на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины - является незаконным и не будет иметь никаких правовых последствий", - говорится в заявлении.

Принудительное привлечение к участию в так называемых "выборах" миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, или под принуждением были перемещены на территорию рф, в МИД называют так же незаконным. "Указанное, в сочетании с отсутствием каких-либо признаков соответствия избирательной кампании в рф общепризнанным демократическим принципам и стандартам проведения выборов, устранением оппонентов российской власти ставит под сомнение объективность и легитимность любых результатов этих "псевдовыборов", - отметили в МИД Украины.

"Призываем граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или вынужденно находящихся на территории российской федерации, не участвовать в "псевдовыборах" президента рф. Для собственной безопасности и учитывая склонность российской власти к провокациям, призываем в дни голосования избегать мест массового скопления людей вблизи "избирательных участков", объектов военной инфраструктуры оккупационных войск рф", - говорится в заявлении.

Украина также призывает иностранные государства и международные организации "не присылать международных наблюдателей для участия в очередном фарсе, который кремль выдает за президентские выборы, организованном им в частности на суверенной территории Украины, воздержаться от признания их результатов, и предупреждает о привлечении всех нарушителей украинского законодательства к правовой ответственности".

Также в МИД призвали международные медиа и публичных лиц не помогать кремлю в создании иллюзии избирательного процесса и не называть этот фарс "выборами", используя присущую демократическим государствам терминологию.

"Российская диктатура давно не имеет ничего общего с демократией, в частности процедурой открытых и конкурентных выборов", - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что "владимира путина, который находится в розыске МУС по подозрению в совершении тяжких военных преступлений, уже 24 года удерживает у власти не свободное волеизъявление народа, а манипуляции с конституцией рф, тотальная пропаганда, уничтожение любых проявлений политической конкуренции и политическое насилие, включая убийства значимых независимых политических фигур". "Дальнейшая консервация агрессивного и реваншистского путинского режима представляет беспрецедентный вызов для Европы, Центральной Азии и других регионов мира, на которые может расшириться российский террор и хаос. Игнорирование этого приведет к дальнейшему росту угрозы для международного мира и безопасности", - указали в МИД Украины.

"Пока владимир путин продолжает свою личную власть, мы призываем демократический мир подтвердить свое уважение к человеческой жизни, верховенства права и демократических ценностей максимальной поддержкой Украины и украинского народа в борьбе против российского террора, а также максимальной поддержкой целей и принципов Устава ООН через дальнейшее неизменное непризнание российской оккупации территории нашего государства", - подытожили в МИД.

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