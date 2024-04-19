Конгресс США включил нефтяные санкции против Ирана в законопроект о помощи Украине - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  24811 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  58410 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  92666 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205562 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236202 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232543 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176223 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119510 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129662 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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15 апреля 2024, 11:30  •  140091 просмотра

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Американские конгрессмены включили санкции в отношении экспорта иранской нефти в пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Это может непосредственно повлиять на экспорт нефти из Ирана, если меры будут реализованы должным образом.

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Конгресс США включил нефтяные санкции против Ирана в законопроект о помощи Украине - Reuters

Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского

Гражданина Польши задержали по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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Дональд Туск прокомментировал задержание поляка, подозреваемого в подготовке нападения на Зеленского

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

На бизнес-конференцию Mind Entrepreneur Summit 2024 пришли люди в костюмах гусей с лозунгом "Щипай меня - не трогай бизнес!" Их заметили в зале во время видеовыступления Даниила Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который известен своей противоречивой позицией по налогообложению малого бизнеса.

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана

Французская полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в консульстве Ирана в Париже, имея при себе предмет, похожий на гранату, и взрывной жилет, хотя никаких взрывчатых веществ не было найдено.

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В Париже задержали мужчину, который якобы угрожал взорвать себя в консульстве Ирана

Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

Была обнаружена скоростная цель, двигавшаяся в направлении Днепра.

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Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра

Сбитие Ту-22М3 рф: в ГУР заявили, что Силы безопасности еще будут "удивлять" рф

Украинские войска успешно сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами, впервые уничтожив такой самолет.

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Сбитие Ту-22М3 рф: в ГУР заявили, что Силы безопасности еще будут "удивлять" рф

Из-под завалов на Днепропетровщине деблокировали погибшую женщину

Семь человек, в том числе двое детей, погибли и 34 получили ранения в результате российского удара по Днепропетровской области.

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Из-под завалов на Днепропетровщине деблокировали погибшую женщину

Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии: за три дня были задержаны 40 митингующих

В Грузии за три дня митингов против закона об иностранных агентах за административные правонарушения были задержаны 40 человек, при этом 5 полицейских получили ранения.

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Протесты против закона "об иноагентах" в Грузии: за три дня были задержаны 40 митингующих

россияне создали на оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Украины захватчики создали очередной фейковый государственный орган, на этот раз для контроля за "образованием".

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россияне создали на оккупированных территориях орган контроля пропаганды в школах - Центр сопротивления

В G7 призвали рф освободить всех политических заключенных

Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили систематические репрессии россии против диссидентов и призвали рф освободить всех политических заключенных.

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В G7 призвали рф освободить всех политических заключенных