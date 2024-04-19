Конгресс США включил нефтяные санкции против Ирана в законопроект о помощи Украине - Reuters

Американские конгрессмены включили в пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню санкции в отношении экспорта нефти из Ирана. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, если такие меры будут приняты палатой представителей, сенатом и подписаны президентом США Джо Байденом, они могут повлиять на экспорт нефти из Ирана.

Когда именно - неизвестно, поскольку меры все еще обсуждаются и предоставляют президенту США полномочия отказа - пишет Reuters.

По данным беспристрастной исследовательской группы ClearView Energy Partners, две из предложенных мер против Ирана "могут прямо повлиять на иранский нефтяной экспорт, если они будут внедрены соответствующим образом".

Первый - закон о прекращении сокрытия иранской нефти (Stop Harboring Iranian Petroleum Act, или SHIP). Он предусматривает наложение санкций на порты, суда и нефтеперерабатывающие заводы, которые "сознательно участвуют" в транспортировке, передаче, транзакциях и переработке иранской сырой нефти и продуктов. Кораблям, нарушающим запрет, будет запрещено заходить в американские порты в течение двух лет.

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Однако законопроект предусматривает 180-дневные исключения, на которые президент США Джо Байден может ссылаться, чтобы предотвратить скачки цен на нефть.

Другая мера предусматривает введение санкций против офиса верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, связанных с ним должностных лиц, а также фондов и конгломератов, находящихся под надзором офиса. По данным ClearView, эта мера может, "в зависимости от того, насколько широко она будет интерпретирована", охватить иранские благотворительные фонды и нефтяные компании.

Дополнение

В издании добавили, что пакет также содержит ирано-китайские меры, которые расширяют вторичные санкции в отношении иранской нефти таким образом, чтобы они распространялись на любую транзакцию китайского финансового учреждения, связанную с покупкой нефти в Иране.

Санкции будут вводиться по результатам ежегодных оценок и будут действовать до 2029 года.

Предварительно, даже если пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню таки провалится, некоторые из его мер все равно могут быть приняты обеими палатами Конгресса в рамках других законодательных пакетов позже в этом году, в частности, речь идет и о мерах SHIP и ирано-китайских мерах.

Напомним

США и Великобритания ввели санкции против участников иранской программы БПЛА, иранского производителя стали Khuzestan Steel Company, автопроизводителя Bahman Group и ее дочерних компаний в ответ на беспрецедентное нападение Ирана на Израиль.

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