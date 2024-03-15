Командир полка из бригады "Лють" Александр Гостищев погиб во время ракетного обстрела Одессы - глава ОВА

Во время ракетного удара по Одессе погиб командир полка из штурмовой бригады "Лють" Александр Гостищев. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Во время сегодняшнего удара по Одессе погиб 41-летний командир штурмового полка "Цунами" штурмовой бригады "Лють" Гвардии наступления Александр Гостищев.

С Александром мы были бок о бок в 2014-м - в батальоне "Днепр-1". Его сердце остановила российская баллистическая ракета, выпущенная с территории Крыма по Одессе сегодня утром - написал Лисогор.

Он уточнил, что Александр Гостищев проходил службу в зоне проведения АТО с июня 2014 года. Участвовал в освобождении Мариуполя, Иловайска и других правоохранительных операциях.

С 2017 года возглавлял Управление патрульной полиции в гг. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

С 2022-го - снова на войне. В ноябре того же года орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени его вклад в наступательную операцию на Херсонщине отметил Глава государства.

Напомним

В результате вражеского ракетного удара по Одессе уже известно о 17 погибших, в том числе один спасатель, 73 человека получили ранения. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

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