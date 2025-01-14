Киев в этом году ожидает результатов переговоров с ЕС по совместному таможенному контролю на границе - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина ожидает результатов переговоров с ЕС по совместному таможенному контролю уже в этом году. Планируется реконструкция 28 пунктов пропуска и строительство 6 новых до 2030 года.
Украина ожидает результатов переговоров с ЕС по совместному таможенному и таможенному контролю на границе уже в этом году, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
«Продолжаем переговоры о совместном таможенном и пограничном контроле на границе с ЕС. Ожидаем первые результаты уже в этом году», - заявил Шмыгаль.
Премьер рассказал, что сейчас Еврокомиссия оценивает наше потенциальное соглашение с Польшей. После согласования технических вопросов сможем использовать эту наработанную модель для других наших соседей-членов ЕС.
В этом году также, по словам Шмыгаля, будут улучшать систему еЧерга. За более чем 2 года почти 1,6 млн грузовиков и автобусов пересекли корон с помощью этой системы.
Также запланирована дальнейшая модернизация пунктов пропуска. Шмыгаль напомнил, что в прошлом году была одобрена Стратегия по развитию пограничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой до 2030 года. Она предусматривает реконструкцию 28 пунктов пропуска, а также строительство не менее шести новых.
В Европарламенте дали первое добро на беспошлинный доступ в ЕС украинских товаров еще на год, но с правом на ограничения07.03.24, 12:33 • 29029 просмотров