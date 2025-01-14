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Київ цьогоріч очікує на результати переговорів з ЄС щодо спільного митного контролю на кордоні - Шмигаль

Київ цьогоріч очікує на результати переговорів з ЄС щодо спільного митного контролю на кордоні - Шмигаль

Київ • УНН

 • 29506 перегляди

Україна очікує результатів переговорів з ЄС щодо спільного митного контролю вже цього року. Планується реконструкція 28 пунктів пропуску та будівництво 6 нових до 2030 року.

Україна очікує на результати переговорів з ЄС щодо спільного митного  та митного контролю на кордоні вже цього року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Продовжуємо перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з ЄС. Очікуємо на перші результати вже цього року", - заявив Шмигаль.

Прем'єр розповів, зо зараз Єврокомісія оцінює нашу потенційну угоду з Польщею. Після узгодження технічних питань зможемо використати цю напрацьовану модель для інших наших сусідів-членів ЄС.

Цьогоріч також, зі слів Шмигаля,  будут покращувати систему єЧерга. За більш ніж 2 роки майже 1,6 млн вантажівок та автобусів перетнули корон за допомогою цієї системи. 

Також запланована подальша модернізація пунктів пропуску. Шмигаль нагадав, що Торік була схвалена Стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року. Вона передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше шести нових.

У Європарламенті дали перше добро на безмитний доступ до ЄС українських товарів ще на рік, але із правом на обмеження07.03.24, 12:33 • 29188 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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