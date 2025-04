Хакеры из Anonymous взломали серверы росавиации

Детали

"Мощная кибератака на серверы управления гражданской авиации россии: нет больше данных и резервного копирования", — говорится в сообщении.

Как отметили, хакеры удалили примерно 65 терабайт данных.

Powerful cyber attack on Russia’s Civil Aviation Authority servers: no more data nor back-up.

Tango Down: https://t.co/oesHmpe7LW https://t.co/oOxqpWmcNz

— Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022

Напомним

Международное хакерская группировка Anonymous слила в сеть скан приказа россии генерала армии Дмитрия Булгакова относительно создания фейковых видео с украинскими военными.