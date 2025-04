Хакери з Anonymous зламали сервери росавіації

Деталі

"Потужна кібератака на сервери управління цивільної авіації росії: немає більше даних і резервного копіювання", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, хакери видалили приблизно 65 терабайт даних.

Powerful cyber attack on Russia’s Civil Aviation Authority servers: no more data nor back-up.

Tango Down: https://t.co/oesHmpe7LW https://t.co/oOxqpWmcNz

— Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022

Нагадаємо

Міжнародне хакерське угруповання Anonymous злило в мережу скан наказу генерала армії росії Дмитра Булгакова щодо створення фейкових відео з українськими військовими.