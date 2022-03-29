Хакери з Anonymous зламали сервери росавіації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міжнародне хакерське угруповання Anonymous зламало сервери управління цивільної авіації росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter хакерів.
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"Потужна кібератака на сервери управління цивільної авіації росії: немає більше даних і резервного копіювання", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, хакери видалили приблизно 65 терабайт даних.
Powerful cyber attack on Russia’s Civil Aviation Authority servers: no more data nor back-up.
Tango Down: https://t.co/oesHmpe7LW https://t.co/oOxqpWmcNz
Нагадаємо
Міжнародне хакерське угруповання Anonymous злило в мережу скан наказу генерала армії росії Дмитра Булгакова щодо створення фейкових відео з українськими військовими.