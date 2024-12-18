Как Kordon Race во Львове объединил военных, ветеранов и горожан ради победы: собрали средства на минные симуляторы для фронта

Во Львове уже в пятый раз состоялись благотворительные инклюзивные соревнования Kordon Race. Это забеги с полосой препятствий, которые инициировала Государственная пограничная служба Украины, и которые состоялись при поддержке программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч". Их цель собрать средства на создание учебных симуляторов мин для обучения боевых подразделений, передает УНН.

Ирина Губарева, ведущий координатор по взаимодействию с военными и ветеранами БФ "МХП-Громаді", отметила: "Уже не впервые в рамках комплексной программы реинтеграции военных и ветеранов „МХП Поруч", мы поддерживаем важное мероприятие Kordon Race. Он объединяет военных, ветеранов и гражданских, собирает участников, которые готовы к вызовам, которые демонстрируют силу духа и готовы преодолевать любые препятствия. Сегодня такие инклюзивные мероприятия - это не только о спорте, это и об объединении наших людей вокруг важных благотворительных сборов для помощи нашим Защитникам и Защитницам".

Несмотря на мороз военные, ветераны, спортсмены-любители и профессионалы, а также дети, всего 250 участников и около 500 гостей, посетили мероприятие и смогли испытать свои силы в преодолении специально спроектированной трассы с препятствиями в сверхсложных условиях, а также приняли участие в мастер-классах по минной безопасности и встрече с кинологами.

После забега свои впечатления от трассы Special рассказал один из участников, двадцатидвухлетний ветеран Владислав. Он служил в 94-м пограничном отряде, а в 2023 году получил ранение в Бахмутском районе Донецкой области. "До ранения я активно занимался спортом, а после - еще больше начал заниматься. Однако в Kordon Race впервые участвую. Мероприятие очень крутое, потому что препятствия нестандартные. Это классно, поскольку перед каждым ты должен подумать, как его пройти. В дальнейшем тоже планирую участвовать в подобных соревнованиях".

К слову, Валадислав - активный участник таких событий. В начале декабря он участвовал в еще одном инклюзивном забеге с препятствиями на Киевщине - Spartan Para Race, который тоже проходил при поддержке программы "МХП Поруч".

Петр Жовнич, руководитель проекта, заместитель начальника Львовского военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины, поделился идеей и историей проведения этого мероприятия: "Проект Kordon Race имеет не только благотворительную цель, но и просветительскую, чтобы знакомить граждан ближе с милитаристской тематикой, с работой и подготовкой пограничников, адаптировать людей к жизни в стране, где идет война. Мы стремимся делать соревнования не только полезными, но и интересными. Сегодня каждый должен быть знаком с основами тактической медицины, знать основные правила обращения со взрывными устройствами, быть готовым к действиям в сложных и нестандартных ситуациях".

Победителей определяли, как в индивидуальных так и в командных соревнованиях. Также все участники получили медали.