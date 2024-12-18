Как Kordon Race во Львове объединил военных, ветеранов и горожан ради победы: собрали средства на минные симуляторы для фронта

ukenru
Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
11:44 • 53605 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
10:25 • 106427 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
10:16 • 107492 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 103315 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 108526 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 149966 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 149159 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 165635 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 168369 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 164649 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 102947 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

10:56 • 75017 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

11:06 • 105415 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 33632 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 59707 просмотра
публикации
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 59707 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

11:06 • 105415 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 125743 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 130978 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 172931 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

14:39 • 20185 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 33632 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

10:56 • 75017 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 102947 просмотра
Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

 • 109740 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Как Kordon Race во Львове объединил военных, ветеранов и горожан ради победы: собрали средства на минные симуляторы для фронта

Как Kordon Race во Львове объединил военных, ветеранов и горожан ради победы: собрали средства на минные симуляторы для фронта

Киев  •  УНН

 • 4781 просмотра

Read in English

250 участников приняли участие в благотворительных инклюзивных соревнованиях Kordon Race с полосой препятствий во Львове. Цель мероприятия - сбор средств на учебные симуляторы мин для боевых подразделений.

Во Львове уже в пятый раз состоялись благотворительные инклюзивные соревнования Kordon Race. Это забеги с полосой препятствий, которые инициировала Государственная пограничная служба Украины, и которые состоялись при поддержке программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч". Их цель собрать средства на создание учебных симуляторов мин для обучения боевых подразделений, передает УНН.

Ирина Губарева, ведущий координатор по взаимодействию с военными и ветеранами БФ "МХП-Громаді", отметила: "Уже не впервые в рамках комплексной программы реинтеграции военных и ветеранов „МХП Поруч", мы поддерживаем важное мероприятие Kordon Race. Он объединяет военных, ветеранов и гражданских, собирает участников, которые готовы к вызовам, которые демонстрируют силу духа и готовы преодолевать любые препятствия. Сегодня такие инклюзивные мероприятия - это не только о спорте, это и об объединении наших людей вокруг важных благотворительных сборов для помощи нашим Защитникам и Защитницам".

Image

Несмотря на мороз военные, ветераны, спортсмены-любители и профессионалы, а также дети, всего 250 участников и около 500 гостей, посетили мероприятие и смогли испытать свои силы в преодолении специально спроектированной трассы с препятствиями в сверхсложных условиях, а также приняли участие в мастер-классах по минной безопасности и встрече с кинологами.

Image

После забега свои впечатления от трассы Special рассказал один из участников, двадцатидвухлетний ветеран Владислав. Он служил в 94-м пограничном отряде, а в 2023 году получил ранение в Бахмутском районе Донецкой области. "До ранения я активно занимался спортом, а после - еще больше начал заниматься. Однако в Kordon Race впервые участвую. Мероприятие очень крутое, потому что препятствия нестандартные. Это классно, поскольку перед каждым ты должен подумать, как его пройти. В дальнейшем тоже планирую участвовать в подобных соревнованиях".

Image

К слову, Валадислав - активный участник таких событий. В начале декабря он участвовал в еще одном инклюзивном забеге с препятствиями на Киевщине - Spartan Para Race, который тоже проходил при поддержке программы "МХП Поруч".

Image

Петр Жовнич, руководитель проекта, заместитель начальника Львовского военно-медицинского клинического центра Государственной пограничной службы Украины, поделился идеей и историей проведения этого мероприятия: "Проект Kordon Race имеет не только благотворительную цель, но и просветительскую, чтобы знакомить граждан ближе с милитаристской тематикой, с работой и подготовкой пограничников, адаптировать людей к жизни в стране, где идет война. Мы стремимся делать соревнования не только полезными, но и интересными. Сегодня каждый должен быть знаком с основами тактической медицины, знать основные правила обращения со взрывными устройствами, быть готовым к действиям в сложных и нестандартных ситуациях".

Победителей определяли, как в индивидуальных так и в командных соревнованиях. Также все участники получили медали.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спортПроисшествия
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
bakhmutБахмут
donetskДонецк
lvovЛьвов
kievКиев