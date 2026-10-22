Кабмин еще не определился с изменениями в правилах бронирования, но бизнес предупреждает о рисках для экономики и требует предсказуемости

Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять изменения в правила бронирования военнообязанных работников, окончательное решение относительно пересмотра квот для отдельных отраслей экономики пока не принято. Несмотря на то, что часть наиболее спорных положений из проекта постановления уже исключили, бизнес продолжает выражать обеспокоенность из-за возможных негативных последствий нововведений. Предприниматели отмечают, что постоянное изменение правил усложняет планирование деятельности, угрожает дефицитом кадров и может негативно сказаться на работе стратегически важных отраслей экономики, пишет УНН.

Правительство готовит окончательное решение: какие изменения остались в проекте постановления

Ранее Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабинет Министров Украины планирует до конца текущей недели принять постановление об обновлении правил бронирования военнообязанных работников. В то же время дискуссия относительно возможного сокращения квот для отдельных секторов экономики еще продолжается.

По данным заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, парламентарии обсудили ситуацию с министром экономики и окружающей среды Александром Кравченко.

В настоящее время статус таков: постановление об обновлении системы бронирования Кабмин планирует принять до конца недели. По состоянию на сегодня из проекта постановления исключен пункт о неучете работников, имеющих отсрочку от мобилизации, при расчете квоты бронирования. Дискуссия относительно пересмотра квот для отдельных секторов экономики еще не финализирована - сообщил Кисилевский по результатам заседания профильного комитета Рады.

Ранее обсуждалась возможность сокращения квот для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100% до 85%, а для коммунальной сферы — с 75% до 60%.

По данным нардепа, правительство планирует оставить в постановлении пункт о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных. Он будет иметь статус совещательного органа при Кабмине.

Вновь созданный центр будет проверять обоснованность критериев, по которым предприятия получают статус критически важных, и рекомендовать их пересмотр. Однако окончательные решения будут оставаться за центральными органами исполнительной власти и местными администрациями.

Стоит отметить, что представители бизнеса продолжают настаивать на необходимости четких и прозрачных процедур, которые не будут создавать дополнительных административных препятствий для предприятий в вопросах получения статуса критически важного и бронирования персонала.

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Бизнес требует стабильных правил и предупреждает о возможном закрытии предприятий

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко рассказала в комментарии журналистам, что предложенные правительством изменения вызвали серьезную обеспокоенность как среди украинских, так и среди иностранных компаний.

Больше всего вопросов у предпринимателей возникло относительно создания Координационного центра и предложенного пересмотра базы расчета квоты бронирования. У бизнеса нет достаточного понимания того, как будут работать новые процедуры и какие последствия они будут иметь для кадрового обеспечения предприятий.

Компании очень обеспокоены и восприняли эти изменения, которые предлагает правительство, с тревогой. Особенно их взволновали два момента. Первый — это создание Координационного центра, который непонятно как и в какие сроки будет выдавать решения о бронировании и о критичности. Второе важное изменение, о котором стало известно, — это изменение базы расчета для исчисления 50%-й квоты - рассказала Деревянко.

По ее словам, предприятия опасаются, что новые ограничения могут привести к потере квалифицированных работников, пересмотру производственных планов и в целом сокращению операционной деятельности. Отдельные компании уже предупредили Ассоциацию о риске прекращения работы в случае принятия наиболее жестких положений.

Мы понимаем, что 100% бизнеса при изменении правил не выживет - отметила Анна Деревянко.

В ЕБА также считают, что полномочия нового координационного органа недостаточно определены и создают коррупционные риски.

Однако главная претензия бизнеса касается не только отдельных изменений, но и постоянного пересмотра самих правил бронирования. Компании вынуждены планировать производство, инвестиции, выполнение контрактов и кадровую политику в условиях постоянных изменений механизмов сохранения ключевых кадров.

Бизнес говорит о том, что нам нужна определённость, нам нужно меньше хаотичности в принятии этих решений, ведь нам также необходимо планировать. Мы понимаем, что нужна сильная армия, и это не обсуждается, но для того, чтобы была сильная армия, нам также нужна сильная экономика - подчеркнула Деревянко.

Под угрозой могут оказаться не только оборонные предприятия, но и смежные отрасли

Потенциальные последствия пересмотра правил бронирования выходят далеко за пределы предприятий, для которых правительство непосредственно предлагает сократить квоты.

Работа оборонно-промышленного комплекса, энергетики и других стратегических секторов зависит от целой сети смежных предприятий, которые обеспечивают их материалами, оборудованием, комплектующими, транспортными и техническими услугами, но при этом, например, не производят вооружение.

Речь идёт, в частности, о машиностроении, металлургии, химической промышленности, логистике, транспорте, авиационной отрасли, ремонтных и сервисных предприятиях. Часть этих компаний может не относиться непосредственно к оборонному или энергетическому сектору, однако фактически обеспечивает непрерывность их работы.

Например, предприятие, которое производит комплектующие для оборонной промышленности, может формально работать в другом секторе экономики, и доля госконтрактов в его работе будет не 100%. Однако потеря критически важных узкопрофильных специалистов способна нарушить производственные цепочки и повлиять на сроки выполнения оборонных заказов.

Аналогичная ситуация и в сфере транспорта и логистики, от которых зависят поставки оборудования, перевозка грузов, гуманитарные операции и обеспечение работы других стратегических отраслей. Особое значение имеют специализированные предприятия, где подготовка квалифицированных работников требует лет, а быстро заменить их практически невозможно. Не стоит забывать и о том, что компании платят налоги и возвращают в Украину валютную выручку, что помогает наполнять бюджет.

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Таким образом, оценивать последствия изменений правил бронирования исключительно через количество работников, которых потенциально можно мобилизовать, недостаточно. Необходимо учитывать и то, какую роль каждое предприятие играет в экономике, насколько его работа связана с обороноспособностью государства и какие последствия будет иметь потеря персонала для смежных производств и государства в целом.

КМУ следует искать мобилизационный резерв среди тех, кто уклоняется от мобилизации

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман отметил, что представители 16 экономических аналитических центров в совместном обращении к властям уже предупреждали о рисках предложенных изменений. По его словам, исключение нормы о работниках с законными отсрочками является позитивным шагом, который свидетельствует об учёте части замечаний экспертного сообщества.

Но вопрос полномочий Координационного центра остаётся открытым. Гетман убеждён, что новый орган не должен иметь инструментов для самостоятельной блокировки или отмены статуса критически важных предприятий.

В целом в том виде, в котором постановление существует сейчас, оно значительно лучше, чем предыдущий вариант. То есть определённые замечания были учтены, и это важно. Однако проблема с Координационным штабом (Центром — ред.) остаётся. Считаем, что его функции нужно максимально минимизировать, оставив ему исключительно консультативную роль — подчеркнул он в комментарии УНН.

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В то же время эксперт обратил внимание на противоречие в подходе Кабмина к пересмотру правил бронирования. По его мнению, правительство пытается увеличить мобилизационный ресурс прежде всего за счет официально трудоустроенных граждан, которые обеспечивают работу предприятий и налоговые поступления в бюджет. При этом вне внимания остаются военнообязанные, находящиеся в розыске и избегающие официального трудоустройства.

По имеющимся оценкам, около двух миллионов человек находятся в розыске и не имеют официального трудоустройства. Значительная часть таких людей работает в тени, не оформляется официально, чтобы не привлекать к себе внимания из-за трудовых отношений с конкретным предприятием - отметил Гетман.

Он убежден, что приоритетом государства должна быть именно работа с теми, кто уклоняется от мобилизации.

Именно на этом направлении правительству следовало бы сосредоточить внимание в первую очередь. Нужно искать способы привлечения к мобилизационному процессу людей, находящихся вне официального сектора экономики, а не создавать дополнительные риски для предприятий, которые работают прозрачно, платят налоги и обеспечивают занятость - подчеркнул Гетман.

Он добавил, что бронирование может быть исключительно механизмом поиска дополнительного мобилизационного ресурса. Его назначение также заключается в сохранении производственного потенциала, рабочих мест и бюджетных поступлений, за счет которых финансируются, в частности, потребности армии.

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