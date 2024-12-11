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The Cabinet of Ministers approved the new composition of the Supervisory Board of Ukrenergo: who will join it

The Cabinet of Ministers approved the new composition of the Supervisory Board of Ukrenergo: who will join it

Киев  •  УНН

 • 6869 просмотра

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The Cabinet of Ministers approved the updated composition of the Ukrenergo Supervisory Board with 7 members. The composition includes 4 independent members with European experience and 3 representatives of the state.

Кабинет министров согласовал новый состав наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", в который вошли 4 независимых члена и 3 представителя государства. Новый состав сформирован после того, как двое независимых членов ушли в отставку в сентябре на фоне увольнения бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

"Кабинет Министров согласовал новый состав наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", - сообщили в "Укрэнерго".

В обновленный состав Наблюдательного совета компании, который был назначен приказами Министерства энергетики Украины, вошли независимые члены:

Патрик Роланд Грейхен - известный европейский эксперт по вопросам климата и энергетики. Ранее он работал государственным секретарем в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии, где играл ключевую роль в формировании национальных энергетических стратегий. До этого в течение десяти лет возглавлял ведущий европейский аналитический центр Agora Energy Transition, где приложил значительные усилия для продвижения энергетической трансформации и стратегий устойчивого развития в ЕС.

Луиджи де Франциски - отвечал за регуляторные вопросы в компании TERNA, итальянском операторе системы передачи электроэнергии, который является одним из крупнейших в Европе. Он также более шести лет занимал должность члена правления ENTSO-E. Луиджи уже занимал должность независимого члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" в 2019-2021 годах, отвечая за стратегические преобразования.

Еппе Себастьян Кофод - известный европейский политик и эксперт в области энергетики и вопросов безопасности. Он имеет значительный опыт государственного управления на должности министра иностранных дел Дании (с 2018 по 2022 год), а также опыт члена Европейского парламента и парламента Дании. В целом, он имеет более 25-летний опыт работы в европейской дипломатии, глубокое понимание энергетического рынка и специфики регулирования.

Ян Хенрик Монтелл - имеет успешное сочетание опыта как в корпоративном управлении, так и на должности финансового директора финского оператора системы передачи электроэнергии. В Fingrid он более восьми лет отвечал за стратегические финансы, цифровизацию, инвестиции, привлечение финансирования и управление рисками.

Дополнение

Согласно постановлению Кабинета министров, наблюдательный совет "Укрэнерго" состоит из семи членов наблюдательного совета: 4 независимых представителя и представители государства, которых определяет правительство.

В сентябре народный депутат Ярослав Железняк сообщил об увольнении Владимира Кудрицкого с должности руководителя НЭК "Укрэнерго". Решение было принято после нескольких этапов обсуждений, исполняющим обязанности был назначен Алексей Брехт.

На фоне увольнения Кудрицкого, председатель наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий в качестве членов наблюдательного совета компании.

Таким образом, в "Укрэнерго" осталось 5 членов наблюдательного совета.

В сентябре Министерство энергетики Украины начало конкурсный отбор на три должности независимых членов Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".

10 октября Министерство экономики Украины объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго". Четвертого независимого члена параллельно выбирали по ранее запущенной аналогичной прозрачной процедуре.

В ноябре 2024 года правительство согласовало кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Грейхена Патрика Роланда, Де Франциски Луиджи, Кофода Еппе Себастьяна, Монтелла Яна Хенрика в качестве независимых членов.

Сегодня Кабинет министров согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго" от государства.

Павел Башинский

Павел Башинский

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