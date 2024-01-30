К пожизненному заключению приговорен командир мотострелковой бригады ВС РФ, который расстрелял военнослужащего ВСУ и пытал жителей Черниговщины

В порядке специального судебного разбирательства признан виновным командир батальона 74 отдельной гвардейской мотострелковой бригады ссс рф. Доказано, что под его командованием, батальон ссс рф село Лукашевка Черниговского района, после чего было обнаружено и расстреляно военнослужащего ВСУ, который на тот момент прекратил участвовать в военных действиях; замучены двое местных мужчин и несовершеннолетний парень.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

За убийство защитника Украины и пытки гражданских приговорен к пожизненному лишению свободы за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины), командир батальона 74 отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

Сообщается, что 9 марта 2022 года батальон под командованием майора российской армии занял село Лукашевка Черниговского района. Во время обысков помещений жителей села военные рф обнаружили военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Несмотря на то, что защитник Украины выбыл из строя, фигурант расстрелял его из автоматического оружия во время допроса.

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Также майор ВС РФ пытал двух мужчин и несовершеннолетнего, угрожал им убийством, наносил удары, а также имитировал их казнь, стреляя из автомата над головами.

На следующие сутки, 10 марта 2022 года, командир батальона с другим военным страны-агрессора во дворе местного жителя пытали его, имитируя расстрел.

Офис Генерального прокурора подчеркивает, что жестокое обращение с гражданским населением и военнопленными запрещено международным гуманитарным правом и является нарушением законов и обычаев войны.

Напомним,

В Украине будут судить полковника фсб рф, который во время оккупации Херсонской области руководил застенками, где держали украинцев.

На северных границах с РФ пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина. Но также есть активность вражеских ДРГ на Харьковщине.