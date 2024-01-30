До довічного ув'язнення засуджено командира мотострілецької бригади зс рф, який розстріляв військовослужбовця ЗСУ та катував жителів Чернігівщини

В порядку спеціального судового розгляду визнано винним командира батальйону 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф. Доведено, що під його командуванням, батальйон зс рф село Лукашівка Чернігівського району, після чого було виявлено та розстріляно військовослужбовця ЗСУ, який на той момент припинив брати участь у воєнних діях; закатовано двох місцевих чоловіків та неповнолітнього хлопця.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За вбивство захисника України та катування цивільних засуджено до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України), командира батальйону 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф.

Повідомляється, що 9 березня 2022 року батальйон під командуванням майора російської армії зайняв село Лукашівка Чернігівського району. Під час обшуків помешкань жителів села військові рф виявили військовослужбовця Збройних Сил України. Не дивлячись на те, що захисник України вибув зі строю, фігурант розстріляв його з автоматичної зброї під час допиту.

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Також майор зс рф катував двох чоловіків та неповнолітнього, погрожував їм вбивством, наносив удари, а також імітував їх страту, стріляючи з автомата над головами.

Наступної доби, 10 березня 2022 року, командир батальйону з іншим військовим країни-агресора на подвір’ї місцевого мешканця катували його, імітуючи розстріл.

Офіс Генерального прокурора підкреслює, що жорстоке поводження з цивільним населенням та військовополоненими заборонено міжнародним гуманітарним правом і є порушенням законів та звичаїв війни.

Нагадаємо

В Україні судитимуть полковника фсб рф, який під час окупації Херсонської області керував катівнями, де тримали українців.

На північних кордонах з рф прикордонники фіксують спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі - Сумщина. Але також є активність ворожих ДРГ на Харківщині.