Из-за сокращения запасов оружия в Украине растет беспокойство в США - Bloomberg

Администрация американского президента Джо Байдена все больше разочаровывается из-за республиканцев в Конгрессе и европейских союзников, которые задерживают финансировании борьбы Украины против россии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

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Ссылаясь на американских чиновников, издание пишет, что кроме военной помощи в размере 60 миллиардов долларов, которая все еще находится на рассмотрении в Конгрессе, у США не существует "плана Б", чтобы помочь Украине. Один из собеседников добавил, что европейские лидеры должны преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных суверенных российских активов, чтобы помочь Украине. Европейские страны также должны срочно отреагировать на просьбу Украины предоставить ей больше зенитно-ракетных комплексов Patriot из своих запасов, сказал другой человек.

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что Конгресс должен действовать. В прошлом месяце советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "я не думаю, что нам нужно говорить сегодня о плане Б", и что одобрение Конгресса уже затянулось.

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Издание приводит слова главы Европейского командования генерала Кристофера Каволи, который заявил в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, что уже сейчас Украина нормирует артиллерийские снаряды, которые могут закончиться. По словам Каволи, россияне "превосходят" украинскую сторону в соотношении 5 к 1, и это соотношение увеличится до 10 к 1 за "считанные недели".

Исходя из моего более чем 37-летнего опыта службы в американской армии, если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, проигрывает сторона, которая не может стрелять в ответ. Поэтому ставки очень высоки - сказал он.

США настаивают на том, чтобы "Большая семерка" использовала доходы, полученные от заблокированных российских активов на сумму 280 миллиардов долларов, для быстрого привлечения дополнительных средств, например, путем выпуска облигаций для помощи Украине. Но несколько стран Европейского Союза, включая Францию и Германию, пока выступают против такого шага.

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