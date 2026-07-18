Из-за обстрелов врага часть Чернигова осталась без света
Киев • УНН
Россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговской области. Обесточено около 50 тысяч абонентов Черниговского района и города.
Россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, пишет УНН.
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Из-за аварии на энергообъекте обесточены около 50 тысяч абонентов Черниговского района и города Чернигова, - говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
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