Италия дополнительно выделит миллион евро на укрепление кибербезопасности Украины

Министры иностранных дел Украины и Италии Андрей Сибига и Антонио Таяни подписали Декларацию о намерениях в рамках Таллиннского механизма на полях Конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 в Риме, передает УНН со ссылкой на МИД.

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По данным МИД, документ подтверждает неизменную поддержку Италии в укреплении гражданской киберустойчивости Украины и в содействии послевоенному восстановлению нашего государства. Он также предусматривает намерения сторон по углублению сотрудничества в сфере кибербезопасности, цифровой трансформации и реализации долгосрочных инициатив и проектов в рамках Таллиннского механизма.

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С этой целью Италия задекларировала выделение 1 миллиона евро на финансирование соответствующих проектов.

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