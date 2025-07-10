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Италия дополнительно выделит миллион евро на укрепление кибербезопасности Украины

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Министры иностранных дел Украины и Италии подписали Декларацию о намерениях в рамках Таллиннского механизма. Италия выделит 1 миллион евро на укрепление киберустойчивости Украины и послевоенное восстановление.

Италия дополнительно выделит миллион евро на укрепление кибербезопасности Украины

Министры иностранных дел Украины и Италии Андрей Сибига и Антонио Таяни подписали Декларацию о намерениях в рамках Таллиннского механизма на полях Конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 в Риме, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным МИД, документ подтверждает неизменную поддержку Италии в укреплении гражданской киберустойчивости Украины и в содействии послевоенному восстановлению нашего государства. Он также предусматривает намерения сторон по углублению сотрудничества в сфере кибербезопасности, цифровой трансформации и реализации долгосрочных инициатив и проектов в рамках Таллиннского механизма.

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С этой целью Италия задекларировала выделение 1 миллиона евро на финансирование соответствующих проектов.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаТехнологии
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Рим
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