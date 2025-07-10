Італія додатково виділить мільйон євро на зміцнення кібербезпеки України

Міністри закордонних справ України та Італії Андрій Сибіга та Антоніо Таяні підписали Декларацію про наміри в межах Талліннського механізму на полях Конференції з питань відновлення України URC2025 у Римі, передає УНН із посиланням на МЗС.

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За даними МЗС, документ засвідчує незмінну підтримку Італії у зміцненні цивільної кіберстійкості України та у сприянні повоєнному відновленню нашої держави. Він також передбачає наміри сторін щодо поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки, цифрової трансформації та реалізації довгострокових ініціатив і проєктів у рамках Талліннського механізму.

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З цією метою Італія задекларувала виділення 1 мільйона євро на фінансування відповідних проєктів.

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