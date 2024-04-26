Испания предоставит Украине партию ракет для систем Patriot - СМИ

Испания согласилась передать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС, пишет El Pais, передает УНН.

Детали

Как отмечается, решение о передаче небольшого количества ракет, каждая из которых стоит более миллиона евро было принято после отказа министерства обороны Испании передать Украине батарею, развернутую с 2013 года на границе Турции и Сирии.

Испанская армия располагает тремя батареями, каждая из которых имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления, приобретенные в Германии в 2004 и 2014 годах.

По данным El Pais, одна из этих батарей расположена в городе Адана (Турция). Две другие - на базе морской пехоты (Валенсия), и на одной из них обучаются украинские и испанские солдаты.

Министерство обороны категорически отказалось поставлять Украине батарею, развернутую в Турции, утверждая, что она является единственным эффективным средством в случае ракетной атаки.

Однако, как утверждают источники издания, правительство согласилось на поставку партии ракет Patriot в качестве компенсации. El Pais пишет, что передадут "очень ограниченное количество" батарей.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе заявлял, что Украина нашла семь систем противовоздушной обороны Patriot, которые могли бы передать партнеры. Одну из них отправляет Германия, еще по четырем ведутся переговоры, а еще две находятся в "поле его зрения" Украины.

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