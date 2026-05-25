Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Иран утверждает, что новый верховный лидер получил «поверхностные травмы» лица, головы и ног во время атаки в феврале

Киев • УНН

 • 924 просмотра

В Иране заявили о легких травмах Моджтабы Хаменеи после февральской атаки. Власти отрицают серьезные ожоги и ампутацию, о которых сообщали западные медиа.

Новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, получил "поверхностные травмы" лица, головы и ног во время авиаудара 28 февраля, в результате которого погиб его отец, сообщило Министерство здравоохранения Ирана, пытаясь преуменьшить влияние инцидента на его состояние здоровья. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Представитель Министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Керманпур, которого цитирует государственное агентство ILNA, заявил, что конечности младшего Хаменеи не были ампутированы, травмы не были серьезными и не требовали специального лечения.

Помимо поверхностных травм лица, головы и ног, которые не привели к ампутациям или особым осложнениям, ничего существенного не произошло, и с моей точки зрения как врача это не считалось серьезной травмой и не требовало специального лечения, кроме одного-двух швов

- сказал Хоссейн Керманпур.

Керманпур также сообщил, что Хаменеи был выписан из больницы рано утром на следующий день.

The New York Times ранее сообщала, что лицо и губы Хаменеи были серьезно обожжены, а одну из ног оперировали трижды, и что аятолла ожидал протез.

После начала войны иранские официальные лица настаивали, что Хаменеи находится в хорошем состоянии здоровья и контролирует переговоры с США по завершению войны, обвиняя врагов Ирана в распространении слухов о его здоровье.

Ольга Розгон

