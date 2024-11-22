Графики отключений по всей стране, 325 населенных пунктов без света из-за непогоды - Укрэнерго

Из-за непогоды на утро обесточены 325 населенных пунктов в девяти областях, с 6:00 до 22:00 во всех регионах действуют графики отключения электроэнергии, сообщили в пятницу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Непогода

Из-за сложных погодных условий - дождь, мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра - на утро были обесточены 325 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Донецкой, Черкасской и Херсонской областях.

Потребление

Сегодня, 22 ноября, по состоянию на 5:00, уровень потребления электроэнергии был таким же, как и в предыдущий день - в четверг. Вчера, 21 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 4,5% ниже, чем максимум предыдущих суток - в среду, 20 ноября. «Это объясняется большим объемом применения мер ограничения», - отметили в Укрэнерго.

В компании указали, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. «Для сбалансирования энергосистемы - в период с 6:00 до 22:00 сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений», - призвали в НЭК.

«Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения», - предупредили при этом в Укрэнерго.

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 46 374 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 408 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 817 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.