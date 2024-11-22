Графики отключений по всей стране, 325 населенных пунктов без света из-за непогоды - Укрэнерго

ukenru
Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
10:15 • 2261 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
09:50 • 23748 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
07:52 • 77889 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 109486 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 126397 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 138333 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 148942 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 150737 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 149739 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 221398 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 169559 просмотра
рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара

рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара

 • 71836 просмотра
Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

 • 75842 просмотра
Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

 • 63569 просмотра
Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

 • 82053 просмотра
В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

04:49 • 41833 просмотра
публикации
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

09:50 • 23748 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

07:52 • 77889 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 174877 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 221398 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 178097 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

08:46 • 22563 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

07:14 • 28149 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

07:06 • 26629 просмотра
Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

 • 66556 просмотра
Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

 • 68420 просмотра
Актуальное
Графики отключений по всей стране, 325 населенных пунктов без света из-за непогоды - Укрэнерго

Графики отключений по всей стране, 325 населенных пунктов без света из-за непогоды - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 7020 просмотра

Read in English

Из-за непогоды обесточены 325 населенных пунктов в девяти областях Украины. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности, действуют графики отключений с 6:00 до 22:00.

Из-за непогоды на утро обесточены 325 населенных пунктов в девяти областях, с 6:00 до 22:00 во всех регионах действуют графики отключения электроэнергии, сообщили в пятницу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Непогода

Из-за сложных погодных условий - дождь, мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра - на утро были обесточены 325 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Донецкой, Черкасской и Херсонской областях.

Потребление

Сегодня, 22 ноября, по состоянию на 5:00, уровень потребления электроэнергии был таким же, как и в предыдущий день - в четверг. Вчера, 21 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 4,5% ниже, чем максимум предыдущих суток - в среду, 20 ноября. «Это объясняется большим объемом применения мер ограничения», - отметили в Укрэнерго.

В компании указали, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. «Для сбалансирования энергосистемы - в период с 6:00 до 22:00 сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений», - призвали в НЭК.

«Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения», - предупредили при этом в Укрэнерго.

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 46 374 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 408 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 817 МВт.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша